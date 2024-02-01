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    • Geçen yıl tam 30 kat arttı! Türkiye'deki kızamık salgınıyla ilgili kritik açıklama

    Türkiye'de geçen sene salgın endişesine neden olan kızamık vakalarına ilişkin DSÖ'den açıklama geldi. DSÖ, Avrupa bölgesindeki vakalarda önceki yıla göre 2023'te 30 kat artış yaşandığını kaydetti. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise Türkiye'deki vakaların çoğunun İstanbul kaynaklı olduğunu belirterek aşılamanın önemine dikkat çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kızamık, Salgın, Haber

    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen sene Türkiye'de de salgın endişesine neden olan kızamık vakalarıyla ilgili açıklama yapmış,  Avrupa bölgesinde kızamıkta 2023 yılı Ocak ve Ekim ayları arasında 30 binden fazla vakanın bildirildiğini kaydetmişti.

    Bu sayı ise 2022'nin tamamında görülen 941 vaka sayısının 30 katından fazla olduğuna işaret ediyor. DSÖ'nün verilerine göre, her beş vakadan ikisi 1 ila 4 yaş arası çocuklarda, beş vakadan birine ise 20 yaş üstü kişilerde rastlandığını ifade edilirken uzmanlar da uyarıyor.

    Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da sürece ilişkin konuştu. Prof. Dr. Yavuz, kızamık, boğmaca gibi birçok hastalıkta aşının önemine dikkat çekti.

    Geçen yıl tam 30 kat arttı! Türkiye'deki kızamık salgınıyla ilgili kritik açıklama
    Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

    TÜRKİYE'DEKİ KIZAMIK SALGINI

    Kızamıkta Türkiye’deki durumu değerlendiren Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 2022’nin sonu 2023 Ocak’tan başlayan ciddi bir salgın yaşandığını ifade ederek şöyle devam etti:

    "Türkiye kızamık anlamında, İstanbul kaynaklıydı. İstanbul’da çok vaka gördük, erişkin vakası da gördük. Kızamıkta elimizde çok etkili bir aşı var, grip, Covid aşılarını değiştirerek kullanmamız gerekir, hep yeni aşı bekleriz. Kızamıkta temaslılara dahi yaparak bağışıklık elde edebiliyoruz. Tek ya da 2 doz aşıyla istediğimiz bağışıklığı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kızamıkta aşılama seviyenizi belli eşiklerin üstünde tutarsanız aslında öyle bir salgın olmuyor."

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KızamıkSalgın
    Haberler > Sağlık > Geçen yıl tam 30 kat arttı! Türkiye'deki kızamık salgınıyla ilgili kritik açıklama
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