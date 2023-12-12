İlk dört ayda patlak verdi, çabuk unutuldu: Kızamıkta hayati uyarı

12 Aralık 2023 14:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:57

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık Raporu'na göre Türkiye, Rusya ve Tacikistan’dan sonra en fazla kızamık vakasının görüldüğü ülke konumunda. Sağlık Bakanlığı tarafından DSÖ'ye bildirilen resmi verilere göre, Türkiye’de 2023’ün ilk 4 ayında bin 440 kızamık vakası görüldü. Bu durum geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de kızamık salgını mı var?' paniğine neden oldu, Sağlık Bakanlığı 'Salgın söz konusu değil' dedi. Salgın hastalıkların artışa geçtiği bu dönemde ise kızamık için uzmanından önemli bir uyarı geldi.

KIZAMIK, KOVİD-19'DAN DAHA BULAŞICI

Kızamığın çok kolay bulaşan bir hastalık olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bunu Kovid-19 örneğiyle açıklamaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kovid-19 ilk çıktığında bir kişi, 2 kişiye bulaştırıyordu. Bugün geldiğimiz noktada Kovid-19'un en yoğun olduğu noktada bir kişi 8 kişiye bulaştırıyor. Kızamıkta da bir kişi neredeyse 12-18 kişiye bulaştırıyor. Bu da eğer sizin kızamık aşınız yoksa ve çevrede hastalık görülüyorsa mutlaka gelip sizi bulabiliyor. O nedenle kızamık için en etkili ve güçlü önlem aşılanmak. Özellikle aşısı eksik ve hiç olmayanların ya da olup olmadığı konusunda şüphesi olanların mutlaka Aile Sağlığı Merkezlerine giderek aşılarını olması lazım." diye konuştu.

Prof. Dr. Ateş Kara

ÖZELLİKLE AŞISIZ ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Ölümcül olan ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açan kızamık, özellikle aşısız çocukları hedef alıyor. Havada veya enfekte yüzeylerde iki saate kadar aktif ve bulaşıcı kalan kızamık virüsü; eksik aşılı ve aşısız, hatta aşılı kişilere dahi bulaşabilecek güçte. Resmi rakamlara göre, bu yılın ilk 4 aylık döneminde 242 kişi kızamık sebebiyle hastaneye yattı. En fazla 1-9 yaş arasındaki çocukların hastaneye yattığı görüldü. Türkiye’de kızamık aşısının ilk dozu 1. yaşta, ikinci dozu ise 4. yaşta yapılıyor.