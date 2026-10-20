Teknoloji devi Google, Avrupa'daki bulut altyapısında birden fazla hizmeti etkileyen ağ arızası yaşandığını duyurdu. İngiltere'de bankacılık uygulamaları ve internet sitelerinde erişim sorunları bildirilirken Revolut, Halifax ve Emma gibi şirketlerden peş peşe açıklamalar geldi. Google, mühendislik ekiplerinin sorunun kaynağını araştırdığını açıkladı.

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Google'ın bulut hizmetlerinde yaşanan teknik arıza, Avrupa'da çok sayıda internet sitesi ve uygulamanın işleyişini etkiledi.

BBC'nin aktardığına göre Google, bulut altyapısında birden fazla hizmetin ağ bağlantısı sorunları yaşadığını doğruladı.

Google'ın bulut altyapısında büyük arıza! Bankacılık uygulamaları ve internet siteleri etkilendi

Google Cloud'un hizmet durumu sayfasında yayımlanan açıklamada, "europe-west2 bölgesindeki birden fazla hizmette sorun yaşıyoruz" denildi.

BANKACILIK İŞLEMLERİ AKSADI

İngiliz dijital bankası Revolut da hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıkladı.

Bankanın kartlı ödemeler ve ATM'den para çekme işlemleri dahil birçok hizmetinin kullanılamadığı veya kısmen erişilebilir olduğu bilgisi verildi.

Google'ın bulut altyapısında büyük arıza! Bankacılık uygulamaları ve internet siteleri etkilendi

HALIFAX BANKASINDAN AÇIKLAMA

İngiliz bankası Halifax da bazı müşterilerinin mobil uygulama ve internet sitesine erişimde sorun yaşadığını doğruladı.

Banka, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı müşterilerimizin uygulamamız ve internet sitemizle ilgili sorun yaşadığının farkındayız. Bunun için üzgünüz ve sorunu gidermek üzere yoğun şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK SORUNU DEĞİL"

İngiltere merkezli bütçe yönetimi uygulaması Emma da hizmetlerinin devre dışı kaldığını açıkladı.

Şirket, kesintinin Londra'daki Google Cloud altyapısında yaşanan arızadan kaynaklandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Emma, sabah saat 07.00'den bu yana Londra'daki hizmetleri etkileyen Google Cloud kesintisi nedeniyle şu anda kullanılamıyor. Bu teknik bir kesintidir, güvenlik sorunu değildir."

ÇOK SAYIDA ŞİRKETTE ERİŞİM SORUNU

İngiliz teknoloji yayını The Register'ın aktardığına göre, kesinti bildirimleri Lloyds Bank, HSBC, Royal Mail, DPD ve başka şirketlerin hizmetlerinde de görüldü.

Ancak bildirilen bütün erişim sorunlarının doğrudan Google Cloud arızasından kaynaklandığı henüz doğrulanmadı.

KESİNTİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Google Cloud altyapısındaki sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar sürerken hizmetlerin tamamen ne zaman normale döneceğine ilişkin kesin bir takvim açıklanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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