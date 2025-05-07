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Güney Afrika dünya gündemine oturdu: Devlet doyuramadı, tavuklar birbirini yedi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güney Afrika dünya gündemine oturdu: Devlet doyuramadı, tavuklar birbirini yedi!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da devlete ait tavukçuluk firmasının tavukları besleyecek parası kalmadı, tavuklar birbirini yedi. 350 binden fazla tavuk telef oldu.

İlginç olay Güney Afrika'da yaşandı. Ülkede devlete ait tavukçuluk  firmasında hayvanlar birbirini yedi. 

NTV'nin haberine göre, Hayvanlara Zulmü Önleme Dernekleri Ulusal Konseyi (NSPCA) görevlileri, ihmal edilmiş birkaç kümes hayvanı çiftliği alanına ulaştığında, kuşlar arasında meydana gelen toplu yamyamlık nedeniyle kaç tavuğun daha öldüğünü kesin olarak söyleyemediklerini bildirdi.

NSPCA'nın 500 binden fazla tavuğu kurtarmayı başardığı açıklandı.

Güney Afrika dünya gündemine oturdu: Devlet doyuramadı, tavuklar birbirini yedi! - 1. Resim

BİRBİRİNE SOKULMUŞ TAVUKLAR...

NSPCA yaptığı açıklamada, “Bu üzücü bir manzaraydı. Birbirine sokulmuş iskelet halindeki tavuklar, birbirini yiyen tavuklar, çıplak bırakılmış yemleme hatları...” ifadelerini kullandı.

Tavuklar, Güney Afrika'nın devlet varlık yönetim şirketi Public Investment Corp'a ait büyük bir kümes hayvanı tedarikçisi olan Daybreak Foods'a aitti.

Güney Afrika dünya gündemine oturdu: Devlet doyuramadı, tavuklar birbirini yedi! - 2. Resim

NSPCA görevlileri ilk olarak 30 Nisan'da bir çiftlikteki kriz konusunda uyarıldı. Kuruluş, Güney Afrika'nın kuzeyinde en az beş çiftlik daha bulunduğunu ve her çiftlikte kuşların açlığa terk edildiği birden fazla alan olduğunu ortaya çıkardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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