Güney Afrika, soykırım davası açmıştı: İsrailli hava yolu artık uçuşları askıya alacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının kararından saatler önce İsrail'in hava yolu şirketi El Al, dikkat çeken bir karar aldı. El Al, mart sonundan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları askıya alacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanmasından saatler önce İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya mart ayının sonundan itibaren uçuşları askıya almaya karar verdi.

Reuters'ın haberine göre, bir El Al sözcüsü, "İsrailliler, Güney Afrika'ya uçmak istemiyor. Uçuşlarını iptal ediyorlar. Bu durumu anlıyoruz çünkü önceden durum farklıydı" dedi.

Şirket karara gerekçe olarak mevcut güvenlik durumunu da gösterdi.