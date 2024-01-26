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    • İsrail için hesap günü! Soykırım davasında karar bugün açıklanacak

    Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbirlere ilişkin kararını bugün açıklayacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsrail için hesap günü! Soykırım davasında karar bugün açıklanacak

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gözler bugün Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze’de yaptıklarından dolayı İsrail’e karşı açılan soykırım davasında vermesi beklenen ara karara çevrildi. Davacı Güney Afrika, Filistin halkının daha fazla ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir talep etmişti.

    KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

    UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararı bugün açıklanacak. 

    İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Zoom üzerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını bekleyeceklerini kaydetti.

    İsrail için hesap günü! Soykırım davasında karar bugün açıklanacak

    Levy, "Elbetteki ki, mahkemenin, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yöneltilen asılsız ve yanıltıcı suçlamaları reddetmesini bekliyoruz." dedi.

    UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.

    İsrail için hesap günü! Soykırım davasında karar bugün açıklanacak

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÜNEY AFRİKALI MEVKİDAŞINA TELEFON

    Öte yandan, dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > İsrail için hesap günü! Soykırım davasında karar bugün açıklanacak
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