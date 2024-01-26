Gazze'de dehşet görüntüler! Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanları yemeye başladı

İsrail'in mezarlara bile saldırdığı Gazze'de korkunç görüntüler ortaya çıktı. Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği anlar sosyal medyada infial uyandırdı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 110 günü aştı! Katliamda can kaybı 26 bini bulurken Filsitinliler cenazelerini gömmekte dahi zorlanmaya başladı. Gazze'de Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği anlar sosyal medyada infial uyandırdı.

GAZZE'DE DEHŞET GÖRÜNTÜLER

Gazze'de mezarlara dahi saldıran İsrail'in saldırıları sonucunda öldürülen yüzlerce Filistinlinin cansız bedenleri sokak ortasında kaldı. Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanları tarafından parçalanmaya başlandı. Söz konusu korkunç görüntüler infiale yol açtı.

SOKAK HAYVANLARI CESETLERİ PARÇALAMAYA BAŞLADI

Sosyal medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görüldü. Ceset parçaları ve Filistinlilere ait eşyaların sağa sola saçıldığı yolda çok sayıda sokak hayvanının olduğu kameraya yansıdı.

DÜNYA GAZZE'DE KATLİAMA HALA SESSİZ

Sokak hayvanlarının ara sokakta bir Filistinliye ait cesedi yediğini gösteren dehşet görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından durumun vahşet olduğunu dile getiren çok sayıda kullanıcı, dünyanın Gazze’deki katliamı durdurmamasını ve uluslararası kurumların sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Paylaşımlarda Filistinlilerin cenazelerinin dahi sahipsiz kaldığını dile getiren kullanıcılar, böyle bir vahşetin daha önce yaşanmadığını kaydetti.

CESETLER İSRAİL'İN İNFAZ ETTİĞİ ONLARCA FİLİSTİNLİYE AİT

Filistinli gazeteci Abdullah Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dehşete düşüren görüntüleri Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail saldırılarına hedef olan Han Yunus'ta kayda alındığını belirtti.

Söz konusu görüntüyü 23 Ocak'ta Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinde çektiğini aktaran Ubeyd, "Bu cesetler, işgal devleti İsrail ordusunun araçlarının konumlandığı Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinin sokaklarında infaz ettiği onlarca Filistinliye ait." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, geçen ay daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan ederek kara saldırıları başlatmıştı.