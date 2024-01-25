İsrail insani yardım bekleyen Gazzelileri vurdu, 20 kişi hayatını kaybetti

25 Ocak 2024 15:35 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:42

İsrail ordusunun Gazze kentinde insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.

AÇ ŞEKİLDE YARDIM BEKLİYORLARDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen insani yardım tırlarını bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgali, Gazze'de Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 20 kişinin öldürüldüğü, 150 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesine onlarca durumu kritik olan yaralının getirildiğini aktaran Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

BASKINLAR DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin kent merkezindeki Sinema Meydanı ile meydanın çevresindeki seyyar satıcıların arabalarına zarar verdiğini, Şehitler Anıtı'nı yıktığını, Şehit Cemil el-Amuri ve Şehit Abdullah Ebu et-Tin kavşaklarını tahrip ettiğini söyledi.

Kentte çok sayıda Filistinlinin evine baskın yapan İsrail güçlerinin eşyalara da zarar verdiği belirtildi.

BM ÖLÜM SAYISINI ONAYLADI

İsrail ordusunun, çarşamba günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) tesisine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White açıklamasında, "Binlerce kişiye ev sahipliği yapan eğitim merkezimizin bulunduğu bölgede son günlerde çatışmalar yoğunlaşırken, dün iki top mermisinin isabet edip alev alan merkezde 12 kişinin öldüğü doğrulandı. 15'inin durumu kritik 75'ten fazla kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.