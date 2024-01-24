İsrail-Hamas ateşkesinde yeni gelişme! Filistinli kaynak 'yeni bir teklif var' diyerek duyurdu

24 Ocak 2024 22:43 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 23:07

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan savaş devam ediyor. Bu süreçte Kasım ayının sonunda verilen 7 günlük insani arada rehine takası yapılırken, yeni bir ateşkesin yapılması da gündemde.

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Hamas'a "tüm rehinelere karşılık 2 aylık ateşkes önerisi" sundu. İki taraf arasında ateşkes görüşmelerinin devam ettiği ve henüz bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

ÖN VEYA NİHAİ BİR ANLAŞMA YOK

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, Gazze'de ateşkes veya rehine takasına ilişkin ön veya nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

"Görüşmeler halen devam ediyor ve Hamas, savaşın tamamen durmasını ve İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nden çekileceği kapsamlı bir anlaşma istiyor" diyen Filistinli kaynak, Hamas'ın yakın zamanda aldığı teklifleri incelemeye devam ettiğini ve henüz nihai bir cevap vermediğini kaydetti.

"ŞİMDİ YENİ BİR TEKLİF VAR"

Görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyen Filistinli kaynak, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında şunları kaydetti:

"Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var."

'GARANTİ' SAĞLANAMAZSA TEKLİF REDDEDİLECEK

Yeni teklifin birkaç hafta veya bir aylık bir ateşkes yapılmasına ilişkin olduğunu kaydeden Filistinli kaynak, "Bu (teklif), birkaç hafta veya bir ay süren sınırlı bir süre için bir ateşkesle ilgili; bu süre zarfında esir değişimi gerçekleşir ve ardından savaşın kapsamlı bir şekilde durmasına gireriz" ifadelerini kullandı.

Filistinli kaynak, "bir aylık sürecin ardından savaşın tamamıyla durdurulmasına ilişkin gerçek bir garanti verilmemesi" durumunda Hamas'ın bu teklifi de reddedeceğini sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu.