Hamas'tan İsrail'in 2 aylık ateşkes teklif ettiğine yönelik haberlere ilk yorum: Bize ulaşan resmi bir teklif yok

23 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:20

Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail'in kendilerine yönelik yaptığı iddia edilen 2 aylık ateşkes teklifine ilişkin konuştu. Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi. Bununla ilgili durumun gün içerisinde netleşeceğini ifade eden Kilani, dolayısıyla Hamas'ın da bu söylenen teklife resmi olarak henüz bir cevap vermediğini belirtti.

"HAMAS DAİMİ ATEŞKES İSTİYOR"

İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, "Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.