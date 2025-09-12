Güney Afrika'dan şaşırtan karar! Artık erkekler de eşlerinin soyadını alabilecek

Güney Afrika’da cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına bir adım atıldı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı eşinin soyadını doğrudan alma hakkının erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmedildi.

Mahkeme "1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nın erkeklerin soyadı tercihini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

ERKEKLER DE EŞLERİNİN SOYADINI ALABİLECEK

Bu kararla birlikte Güney Afrika'da erkekler de kadınlar gibi evlilik işlemleri sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek veya çift soyadı kullanabilecek.