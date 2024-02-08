Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Gürcistan’da yeni başbakan İrakli Kobakhidze

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Gürcistan’da yeni başbakan İrakli Kobakhidze
    Gürcistan, İrakli Garibaşvili, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin istifasının ardından, Gürcü Hayali Partisi lideri İrakli Kobakhidze yeni başbakan oldu.

    Gürcistan'da, İrakli Garibaşvili’nin istifasının ardından yeni başbakan belli oldu.

    BATI KARŞITI İSİM BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA GEÇTİ

    İktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin Genel Başkanı İrakli Kobakhidze yeni başbakan olarak seçildi.

    Batı ve Ukrayna'ya yönelik sert eleştirileri ile bilenen Kobakhidze, 2021’den bu yana Gürcü Hayali Partisi’nin Genel Başkanlığını yürütüyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Gürcistanİrakli Garibaşvili
    Haberler > Dünya > Gürcistan’da yeni başbakan İrakli Kobakhidze
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya 'Refah' resti: Felaket olur! - DünyaBeyaz Saray'dan Netanyahu'ya 'Refah' restiKral Charles'ı dahi kandırmış! Rus casus İngiltere'yi salladı - DünyaKral Charles'ı dahi kandırmışİsrail'den Gazze'deki insani krize yeni darbe! Yardımların vergisini alacak - Dünyaİsrail'den Gazze'deki insani krize yeni darbe!Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması: 'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor' - Dünya'Herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor'Pakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölü - DünyaPakistan'da kanlı seçim! 51 terör saldırısı, 12 ölüUkrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi görevden alındı - DünyaUkrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındıOrtadoğu'da yine drone saldırısı! Bu kez İsrail, Hizbullah komutanı öldürüldü - DünyaOrtadoğu'da yine drone saldırısı!ABD kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü açıkladı - DünyaABD'de kaybolan helikopterin akıbeti belli olduBiden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından Merkel - DünyaBiden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından MerkelRusya devlet başkanlığı seçimleri: İşte Putin'in 3 rakibi - Dünyaİşte mevcut başkan Putin'in 3 rakibi
    Sonraki Haber Yükleniyor...