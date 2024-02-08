Gürcistan’da yeni başbakan İrakli Kobakhidze

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin istifasının ardından, Gürcü Hayali Partisi lideri İrakli Kobakhidze yeni başbakan oldu.

Gürcistan'da, İrakli Garibaşvili’nin istifasının ardından yeni başbakan belli oldu.

BATI KARŞITI İSİM BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA GEÇTİ

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin Genel Başkanı İrakli Kobakhidze yeni başbakan olarak seçildi.

Batı ve Ukrayna'ya yönelik sert eleştirileri ile bilenen Kobakhidze, 2021’den bu yana Gürcü Hayali Partisi’nin Genel Başkanlığını yürütüyordu.