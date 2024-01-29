Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti

    Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 2 dönem oturduğu başbakanlık koltuğunu bıraktığını duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti
    Gürcistan, Başbakan, İstifa, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili görevinden istifa ettiğini bildirdi.

    'GURURLUYUM'

    Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini belirtti.

    Canlı yayında ulusa seslenen Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

    İktidar partisi "Gürcü Hayali" ve hükümetin demokratik ilkelere saygı gösterdiğini, bu nedenle partide iç rotasyon olduğunu dile getiren Garibaşvili, istifa ederek diğer insanlara yeni imkanların verilmesi gerektiğini vurguladı.

    İki ayrı dönemde toplam 5 yıl boyunca başbakan olarak çalıştığına dikkati çeken Garibaşvili, "Ülkemize iyi niyetle hizmet ettim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını tavizsiz savundum. Bu dönemde ekiple birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum." dedi.

    GENEL BAŞKANLIK TEKLİF EDİLDİ

    Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin siyasi konseyinden, kendisine genel başkanlık görevinin teklif edildiğini belirterek, bu konunun 1 Şubat'ta düzenlenecek parti kongresinde ele alınacağını duyurdu.

    Bu yıl sonbaharda ülkede parlamento seçimlerin yapılacağını hatırlatan Garibaşvili, partinin söz konusu seçimlere hazırlanması gerektiğini vurguladı.

    İLK İSTİFASI DEĞİL

    Daha önce 2013'te başbakanlık görevine başlayan Garibaşvili, 23 Aralık 2015'te görevinden istifa etmişti.

    Garibaşvili 2015'te yaptığı konuşmasında, "Görevler geçicidir. Sonsuz olan sadece vatan ve Tanrı'dır." ifadesini kullanarak, uygun zamanda göreve geldiğini ve ondan ayrıldığını kaydetmişti.

    İrakli Garibaşvili, dönemin Başbakanı Giorgi Gakharia'nın istifasından sonra 22 Şubat 2021'de yeninden başbakan olmuştu.

    Garibaşvili, Gürcistan'da 2012'de düzenlenen genel seçimlerden sonra çeşitli dönemlerde içişleri ve savunma bakanı olarak da görev yapmıştı.

    Gürcü basınında, yeni başbakan adayının, 45 yaşındaki Milletvekili Prof. Dr. İrakli Kobakhidze'nin olacağı iddia ediliyor.

    İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Başkanı Kobakhidze, 2016-2019 döneminde Gürcistan Parlamentosu başkanlığı görevini üstenmişti.

    Gürcistan Anayasası'na göre, iktidar partisinin, 1 hafta içinde Cumhurbaşkanı'na yeni başbakan adayını sunması gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GürcistanBaşbakanİstifa
    Haberler > Dünya > Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Uluslararası Göç Örgütü açıkladı: Sadece 1 ayda 100'e yakın can kaybı ya da kayıp - DünyaAkdeniz, göçmen mezarlığı gibi!Putin, şubatta Türkiye'ye geliyor - DünyaPutin'den dikkat çeken Türkiye ziyaretiKıtlıktan hayvan yemi yenen Gazze'de bir muhabir açlıktan bayıldı - DünyaFilistinli muhabir açlıktan bayıldı!Hizbullah, Gazze'de barış sağlanana kadar savaşmaya kararlı - DünyaHizbullah saldırılarda kararlı!Yunan basını Türkiye'nin silah üstünlüğünü böyle duyurdu - DünyaYunan basını Türkiye'nin üstünlüğünü itiraf ettiŞam'da art arda şiddetli patlamalar, 6 ölü - DünyaŞam'da art arda şiddetli patlamalarABD medyası Hamas'ın taktiğini yazdı: Silahları nereden buluyorlar? - DünyaHamas'ın yıllarca gizlediği taktikCNN, İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkenceyi görüntülerle belgeledi - DünyaTüm dünya bu görüntüleri konuşuyorABD üssüne gerçekleşen saldırı dünya gündemine oturdu - DünyaABD üssüne saldırı dünya gündemindeYunan basınından hükümete sert 'F-35' eleştirisi - Dünya'O uçaklarla değil savaşa, anca törene gidersin'
    Sonraki Haber Yükleniyor...