Komşuda AB sevinci! Adaylık statüsü aldılar

15 Aralık 2023 00:28 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:40

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel X sosyal medya hesabından Gürcistan'a adaylık statüsü verildiğini duyurdu. Michel'in açıklamasının ardından Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, adaylık statüsü kararının ardından bir basın toplantısını düzenledi.

"BÜGÜNDEN İTİBAREN DİYETEK DUYURDU"

Tiflis'te Hükümet Binası'nda, AB Konseyi'nin kararını değerlendiren Garibaşvili, Gürcistan'ın artık AB'ye aday ülke olduğunu kaydederek, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." dedi.

YOĞUN ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu yolunda, hükümet olarak özelikle 2012'den beri oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Garibaşvili, bu başarının Gürcistan halkına ait olduğunu dile getirdi.

KUTLAMALAR BAŞLIYOR

Garibaşvili, AB'nin kararını kutlamak için yarın halkı Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliğine davet etti.

3 ÜLKE DAHA AB ÜYESİ OLMAK İÇİN BEKLİYOR

Öte yandan AB Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek'e ile de müzakerelerin başlayacağı belirtildi.