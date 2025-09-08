Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Güvenliklerden kaçamadı: Rus oyuncu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı

Güvenliklerden kaçamadı: Rus oyuncu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı

Rus sinema ve televizyon oyuncusu Aglaya Tarasova, Cuma günü Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda 'uyuşturucu bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alındı.  

Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda gözaltına alınan Rus oyuncu Aglaya Tarasova, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. 

GÜVENLİKLERDEN KAÇAMADI

Rus haber ajansı TASS'a konuşan isimsiz yetkili, havalimanındaki güvenliklerin Tarasova’nın elektronik sigarasında esrar yağı tespit ettiğini bildirdi. Uyuşturucu miktarının 0,38 gram olarak ölçüldüğü belirtildi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Daha önce de aynı havalimanında uyuşturucu ile gözaltına alınan 31 yaşındaki oyuncunun 7 yıl hapsi isteniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

AGLAYA TARASOVA KİMDİR?

Aglaya Tarasova, 18 Nisan 1994 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde doğmuş bir Rus oyuncudur. Üniversitede sosyoloji eğitimi almış, ancak oyunculuğu tercih etmiştir. 

En çok tanındığı yapım, 2018 yılında başrolünü oynadığı "Ice" adlı buz pateni temalı romantik dram filmidir. 

