Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yazar Ayşe Kulin eşini kaybetti! Haberi ''Acımın tarifi yok'' diyerek duyurdu

Yazar Ayşe Kulin eşini kaybetti! Haberi ''Acımın tarifi yok'' diyerek duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yazar Ayşe Kulin eşini kaybetti! Haberi &#039;&#039;Acımın tarifi yok&#039;&#039; diyerek duyurdu
Ölüm, Yas, Türk Edebiyatı, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Yazar Ayşe Kulin, eşi Engin Baraz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulin, ''1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok.'' ifadelerinde bulundu.

Yazar Ayşe Kulin, 1985’te hayatını birleştirdiği eşi Engin Baraz’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yazar Ayşe Kulin'in acı günü! ''Tarifi yok...'' - 1. Resim

''ACIMIN TARİFİ YOK''

Kulin paylaşımında ''1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.'' ifadelerini kullandı.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Ayşe Kulin, Türk yazar ve gazetecidir. 26 Ağustos 1941’de İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Edebiyat dünyasında özellikle biyografik romanları, tarihi olayları konu alan eserleri ve güçlü kadın karakterleriyle tanınır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cengiz Ünder'den sonra gündem oldu! İşte Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan oyuncularYKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama! "Ona güvendik, dolandırıldık" - Magazin"Ona güvendik, dolandırıldık"Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde - MagazinSevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor!Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular - MagazinYeni evinin kirası dudak uçuklattı!Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu - MagazinYapımcıdan sürpriz karar: Sevilen dizinin adı değiştiHalit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - MagazinHalit Yukay’a acı vedaKuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan sürpriz isim! Genç oyuncu kadroda - MagazinKuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan genç transfer
Sonraki Haber Yükleniyor...