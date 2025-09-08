Yazar Ayşe Kulin eşini kaybetti! Haberi ''Acımın tarifi yok'' diyerek duyurdu

Yazar Ayşe Kulin, 1985’te hayatını birleştirdiği eşi Engin Baraz’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

''ACIMIN TARİFİ YOK''

Kulin paylaşımında ''1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.'' ifadelerini kullandı.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Ayşe Kulin, Türk yazar ve gazetecidir. 26 Ağustos 1941’de İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Edebiyat dünyasında özellikle biyografik romanları, tarihi olayları konu alan eserleri ve güçlü kadın karakterleriyle tanınır.