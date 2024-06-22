Hacılar Peygamberimizin yanında: Cennet bahçesinde

Mekke-i mükerremede şartları yerine getirerek hacı olan milyonlarca Müslüman, Medine-i münevvereye geçerek Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEDİNE - Dünyanın dört bir tarafından Mekke-i mükerremeye gelen müminler, hacı ünvanını aldıktan sonra Peygamber Efendimizi ziyaret etme bahtiyarlığına kavuşuyorlar.

Medine’ye 5-7 saatlik bir otobüs veya tren yolculuğundan sonra ulaşan hacılar, Mescid-i Nebevi’de namaza koşuyor, edeben günde bir defa Peygamber Efendimizin kabrini selamlamaya gayret ediyorlar. Peygamber efendimizin yaptırdığı Mescid-i Nebevi içerisinde yer alan “Kabrim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir” buyurarak methettiği mübarek mekân Ravda yoğun ilgi görüyor.

Hac vizesi alanlar, Cennet Bahçesi olarak adlandırılan alanı bir defa ziyaret edebiliyor. Diğer vizelerle gelenlerin ziyaretine izin verilmezken bunlar da girebilmek için türlü yollar deniyorlar. Nusuk uygulamasından randevu alıp Baki Kabristanı karşısında, plastik bölmelerle oluşturulan padoklardan geçerek, tek sıra bekleyen hacılar, daha sonra geldikleri kafile ile birlikte “Cennet Bahçesi” alanına giriyorlar. Buraya girebilen şanslı ziyaretçiler namaz kılıp bol bol dua ediyor.

Her ekibe 15 dakikalık bir süre veren görevliler, ikinci grubu almadan alanı boşaltıyorlar. Ziyaretten sonra Peygamber Efendimiz ve hazreti Ebubekir ile hazreti Ömer efendilerimizin bulunduğu hücre-i saadetin önünden geçip selamlama yapan hacılar, manevi duygularla Mescid-i Nebevi’den ayrılıyorlar.