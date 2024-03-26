Hainler karanlığı fırsat bildi! Belçika’da PKK yandaşları, Türklerin dükkanlarını hedef aldı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türklerin yaşadığı mahalleden geçip, teröristbaşı Öcalan'ın posterini açtı. Türk vatandaşları alçak provokasyona müdahale etti, arbede çıktı. PKK'lılar polisin araya girmesi ile kurtuldu. Ülkede gerilim bitmek bilmedi, PKK sempatizanları bu defa karanlığı fırsat bildi ve ellerinde sopalarla Türklerin araç ve dükkanlarına zarar verdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de sözde nevruz kutlaması yapan PKK yandaşları taşkınlık çıkardı. Terör destekçileri, Türklerin yoğun olduğu mahalleden geçip araçlardan PKK’yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Öcalan’ın posterler salladı.
TERÖR SEVİCİLERİ POLİS KURTARDI!
Türklerin tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. PKK sempatizanlarını linçten Belçika polisi kurtardı. Çok sayıda provokatör hastanelik oldu.
GERİLİM TIRMANIYOR
Önceki akşam başlayan gerginlik iki gün boyunca sürdü. Kalabalık bir grup, terör örgütü lehine sloganlar atıp Türklere ait dükkanlara ve araçlara zarar verdi. Güvenlik güçleri müdahale etse de ülkede tansiyon düşmüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi