Hainler karanlığı fırsat bildi! Belçika’da PKK yandaşları, Türklerin dükkanlarını hedef aldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 04:45 - Güncelleme: 26 Mart 2024 04:54 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türklerin yaşadığı mahalleden geçip, teröristbaşı Öcalan'ın posterini açtı. Türk vatandaşları alçak provokasyona müdahale etti, arbede çıktı. PKK'lılar polisin araya girmesi ile kurtuldu. Ülkede gerilim bitmek bilmedi, PKK sempatizanları bu defa karanlığı fırsat bildi ve ellerinde sopalarla Türklerin araç ve dükkanlarına zarar verdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.