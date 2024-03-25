Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Belçika'da tehlikeli gerginlik! PKK'lılar Öcalan posteri açınca arbede çıktı

Belçika'da tehlikeli gerginlik! PKK'lılar Öcalan posteri açınca arbede çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Belçika&#039;da tehlikeli gerginlik! PKK&#039;lılar Öcalan posteri açınca arbede çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleden geçip slogan attı, teröristbaşı Öcalan'ın posterini açtı. Bu duruma Türk vatandaşları tepki gösterirken arbede yaşandı. Polis gerginliğin devam etmemesi için bölgeye girişleri kapattı.

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

ARBEDE YAŞANDI

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı. Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

1 KİŞİYİ DARBETTİLER

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

POLİS BÖLGEYE GİRİŞLERİ KAPATTI

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı. Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yargıtay yeni başkanını seçiyor, adaylık için 5 isim yarışacak - GündemYargıtay yeni başkanını seçiyor, adaylık için 5 isim yarışacakElebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne operasyon! 13 kişi yakalandı - GündemElebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne operasyon! 13 kişi yakalandıMeteoroloji'den 23 kent için alarm! Bu kez kuvvetli geliyor - GündemMeteoroloji'den 23 kent için sarı kodlu alarmMuğla'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemMuğla'da deprem oldu! Çevre iller de sallandıAYM’den, mağduriyete karşı önemli karar! Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı - GündemŞiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalıAntalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - GündemAntalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktı - Gündem'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktıTEM'de feci kaza! Şerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdi - GündemŞerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdiKahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın - Gündem400 inşaat işçisinin kaldığı konteynerde yangın çıktıCandaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor' - GündemCandaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor'
Sonraki Haber Yükleniyor...