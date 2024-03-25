Belçika'da tehlikeli gerginlik! PKK'lılar Öcalan posteri açınca arbede çıktı

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleden geçip slogan attı, teröristbaşı Öcalan'ın posterini açtı. Bu duruma Türk vatandaşları tepki gösterirken arbede yaşandı. Polis gerginliğin devam etmemesi için bölgeye girişleri kapattı.

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

ARBEDE YAŞANDI

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı. Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

1 KİŞİYİ DARBETTİLER

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

POLİS BÖLGEYE GİRİŞLERİ KAPATTI

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı. Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.