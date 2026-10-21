İsrail saldırısında ağır yaralandığı açıklanan ve o günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba Hamaney, Meclis Başkanı Kalibaf ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD ve İsrail’le savaş ile ekonomik krizin konuşulduğu duyuruldu.

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İsrail saldırısında yaralandıktan sonra kamuoyunun karşısına çıkmayan İran lideri Mücteba Hamaney, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Hamaney ile Kalibaf arasındaki görüşmede, ABD ve İsrail'in askeri, ekonomik ve psikolojik savaş kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Hamaney, Kalibaf ile görüştü: Masada bu kez sadece savaş yok

"HALK MEYDANLARDA OLMAYA DEVAM ETSİN"

Görüşmede ayrıca, ülkenin gücünün pekiştirilmesi, toplumsal bütünlük ve ulusal birliğin korunup güçlendirilmesinde milletvekillerinin üstlendiği rol ile halkın meydanlardaki katılımını sürdürmesinin önemi vurgulandı.

Hamaney, Kalibaf ile görüştü: Masada bu kez sadece savaş yok

EKONOMİK KRİZ DE MASADA

Ekonomik sorunların çözümü ve halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi için hükümet ile Meclis arasındaki işbirliğinin artırılması ve ülkenin stratejik ortaklarıyla yürütülen çalışmaların ilerletilmesi gerektiği de görüşmede ele alındı.

Hamaney, Kalibaf ile görüştü: Masada bu kez sadece savaş yok

İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında İran lideri Mücteba Hamaney'in ağır yaralandığı duyurulmuştu. Bu saldırıda hayatını kaybeden baba Hamaney'in yerine geçen oğul Hamaney'in, güvenlik tedbirleri nedeniyle ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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