Hamas, 47 esirin fotoğrafını paylaştı: 'Ron Arad' detayı

Hamas, Gazze’de tutulan 47 İsrailli esirin fotoğrafını paylaştı ve akıbetlerinden İsrail Başbakanı Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir’i sorumlu tuttu. Öte yandan yayımlanan görseldeki 'Ron Arad' detayı dikkat çekti.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de tutulan 47 esire ait bir fotoğraf yayımladı.

Fotoğrafa, "Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in teslim olmasıyla Gazze şehrindeki askeri operasyonun başlangıcında veda fotoğrafı" notu düşüldü.

İKİ İSMİ SUÇLADILAR

Hamas açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasını reddetmekle, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’i ise Netanyahu’nun baskılarına boyun eğerek Gazze’ye kara saldırısı emrini vermekle suçladı.

İsrail ordusunun başlattığı kara operasyonunun, şehrin çeşitli noktalarında bulunan esirlerin hayatını ciddi şekilde riske attığı mesajı verildi.

"RON ARAD" DETAYI

Fotoğrafta yer alan esirlerin tamamı, “Ron Arad” olarak isimlendirildi. Ron Arad, 1986’da Lübnan’daki bir operasyon sırasında düşen uçağından atlayarak kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu olarak biliniyor.

