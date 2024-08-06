Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı

Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas&#039;ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011&#039;de serbest kalmıştı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından yeni lideri belli oldu. Yapılan açıklamada, "Gazze'deki liderimiz Yahya Sinvar, Siyasi Büro Başkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni lideri belli oldu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki liderimiz Yahya Sinvar, Siyasi Büro Başkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL TARAFINDAN 4 KEZ MÜEBBET VERİLİP, 22 YIL SONRA SERBEST KALDI

1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.

Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı - 1. Resim

HAMAS'TA 3 İSİM ÖNE ÇIKIYORDU

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'daki konutunda suikasta uğradı. Olayla birlikte bölgedeki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek oldu. Heniyye için bugün Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binler katılırken koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

Öne çıkan isimler arasında Yahya Sinwar, Halid Meşal ve Zahir Jabbarin vardı.

Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı - 1. Resim

YAHYA SİNVAR KİM?

Hamas hareketinin liderlerinden Yahya Sinvar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisleri görevlilerini takip eden "Mecd" olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusu.

Sinwar üç kez tutuklandı ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı.

Sertlik yanlısı Yahya Sinwar, 2017 yılından beri Gazze Şeridi’ndeki siyasi lider ve bu görevi Haniye'den devralmıştı.

Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da park yeri kavgası cinayetle bitti! Saldırgan, baba ve oğluna kurşun yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk hükümete savaş açtı! İsyan Londra'ya sıçradı, terörden yargılanacaklar - Dünyaİsyan Londra'ya sıçradı, terörden yargılanacaklarYunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap - DünyaYunanistan'dan İsrailli bakana olay cevapHamas'tan Katar ve Türkiye'ye özel Heniyye teşekkürü - DünyaHamas'tan Türkiye'ye özel teşekkürİklim aktivistleri Lionel Messi'nin malikanesine girerek protestoda bulundu: Gezegene yardım et, zenginleri ye... - DünyaDünya bu anları konuşuyor! Messi'nin malikanesine baskınBeyrut'ta sonik patlamalar! Lübnan vuruldu, savaş uçakları alçak uçuş yaptı - DünyaLübnan vuruldu, savaş uçaklarından alçak uçuş!Japonya'daki törende Hiroşima Valisi'nden İsrail'e tepki - DünyaVali katilleri lanetledi, ekranlara o getirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...