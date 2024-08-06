Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından yeni lideri belli oldu. Yapılan açıklamada, "Gazze'deki liderimiz Yahya Sinvar, Siyasi Büro Başkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni lideri belli oldu.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki liderimiz Yahya Sinvar, Siyasi Büro Başkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.
İSRAİL TARAFINDAN 4 KEZ MÜEBBET VERİLİP, 22 YIL SONRA SERBEST KALDI
1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.
HAMAS'TA 3 İSİM ÖNE ÇIKIYORDU
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'daki konutunda suikasta uğradı. Olayla birlikte bölgedeki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek oldu. Heniyye için bugün Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binler katılırken koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.
Öne çıkan isimler arasında Yahya Sinwar, Halid Meşal ve Zahir Jabbarin vardı.
YAHYA SİNVAR KİM?
Hamas hareketinin liderlerinden Yahya Sinvar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisleri görevlilerini takip eden "Mecd" olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusu.
Sinwar üç kez tutuklandı ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı.
Sertlik yanlısı Yahya Sinwar, 2017 yılından beri Gazze Şeridi’ndeki siyasi lider ve bu görevi Haniye'den devralmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi