Hamas'ın yeni Başkanı Yahya Sinvar oldu! Uzun süre İsrail hapishanesinde kalıp 2011'de serbest kalmıştı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından yeni lideri belli oldu. Yapılan açıklamada, "Gazze'deki liderimiz Yahya Sinvar, Siyasi Büro Başkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıları sürüyor! Hamas'ın üst düzey ismi ve Hizbullah'ın bir üyesi öldürüldü

İsrail'in saldırıları sürüyor! Hamas'ın üst düzey ismi ve Hizbullah'ın bir üyesi öldürüldü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni lideri belli oldu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki liderimiz Yahya Sinvar, Siyasi Büro Başkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL TARAFINDAN 4 KEZ MÜEBBET VERİLİP, 22 YIL SONRA SERBEST KALDI

1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.

HAMAS'TA 3 İSİM ÖNE ÇIKIYORDU

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'daki konutunda suikasta uğradı. Olayla birlikte bölgedeki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek oldu. Heniyye için bugün Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binler katılırken koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

Öne çıkan isimler arasında Yahya Sinwar, Halid Meşal ve Zahir Jabbarin vardı.