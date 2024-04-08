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Haberler > Dünya > Hastane randevusuna gitmeyene para cezası! Sağlıktaki tıkanıklığı Tavşan Vergisi ile aşacaklar

Hastane randevusuna gitmeyene para cezası! Sağlıktaki tıkanıklığı Tavşan Vergisi ile aşacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hastane randevusuna gitmeyene para cezası! Sağlıktaki tıkanıklığı Tavşan Vergisi ile aşacaklar

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 yılda 20 milyon hastanın randevu alıp muayeneye gitmediği Fransa’da yeni uygulamayla 24 saat önceden randevusunu iptal etmeyenler yaklaşık 175 TL bedelinde ödeme yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 1 yıl boyunca Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu açıklamıştı. Randevu alıp hastanelere gitmeyenler sistemi kilitliyor, ihtiyaç sahibi hastalar randevu alamayarak tedavi imkânından mahrum kalıyordu. Bu sadece Türkiye’ye has değil, genel bir problem. Türkiye, bu konuda 24 saat önceden randevusunu iptal etmeyenlere “15 gün boyunca aynı branştan randevu alamama” şeklinde müeyyide uygularken Fransa çok daha ağır bir ceza getirdi.

RANDEVUYA GİTMEYENE BEŞ AVRO CEZA

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 1 yılda 20 milyon hastanın randevu alıp muayeneye gitmediğini belirterek, 24 saat önce randevusunu iptal etmeyenlere 5 avro (yaklaşık 175 TL) para cezası uygulamasına geçtiklerini duyurdu. Tavşan Vergisi adı verilen bu uygulama sağlık sistemindeki tıkanıklığın aşılmasını hedefliyor. 

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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