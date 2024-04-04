Rusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker göndermeyin

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile görüştü. Şoygu, görüşmede Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için soruna neden olacağı uyarısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Fransa tarafının 'ısrarlı talebi' üzerine Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Lecornu'nun, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, "Lecornu, aynı zamanda sorumluluğu (terör örgütü) DEAŞ'a yıkarak, ısrarla Ukrayna ve Batılı ülkelerinin terör saldırısına karışmadığına ikna etmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.

"TERÖR SALDIRISINDA UKRAYNA'NIN İZİ VAR"

Rus Bakan Şoygu'nun, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın mutlaka tamamlanacağını ve sorumluların cezalandıracağını vurguladığı belirtilen açıklamada, terör saldırısının organizasyonunda Ukrayna'nın izine dair bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Elysee Sarayı'nın Ukrayna'ya Fransız askeri birliği gönderilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin Sergey Şoygu, bunların pratikte uygulanması halinde bunun bizzat Fransa için soruna neden olacağını belirtti" bilgisi verildi.

Ukrayna konusunda diyaloğa hazır olunduğu kaydedilen açıklamada, "Diyaloğun başlangıç noktalarında İstanbul Barış İnisiyatifi temel alınabilir. Rusya'nın katılımı olmadan Cenevre'de toplantı yapılmasının bir anlamı yok" ifadeleri kullanıldı.