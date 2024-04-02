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Haberler > Dünya > Ermenistan’a Fransa Desteği

Ermenistan’a Fransa Desteği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ermenistan’a Fransa Desteği

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Paris'te yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün Azerbaycan tarafından tehdit edildiğine dair açıklama yaptı.

Bakan Séjourné açıklamasında, “Azerbaycan'ın tehdidi altında olan Ermenistan'ın toprak bütünlüğü hakkında Blinken ile konuştuk. Bakü'den gelen söylemin giderek daha aşırı hale geldiği göz önüne alındığında, bu konudaki endişelerimizi dile getirdik.” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan’a Fransa Desteği - 1. Resim

Ermenistan’ın aslında bölgede çatışma istemeyen ve kavga etmekten kaçınan tek ülke olduğu iddiasını ortaya atan Fransız Bakan “Sanki Azerbaycan-Ermenistan gerilimi arasındaki tırmanıştan Ermenistan sorumluymuş gibi daha fazla suçlamaya maruz kalıyor.” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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