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Haberler > Dünya > Moskova katliamında ABD ve Ukrayna parmağı! Rusya'dan çarpıcı iddia

Moskova katliamında ABD ve Ukrayna parmağı! Rusya'dan çarpıcı iddia

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Crocus City Hall Konser Salonu'na yapılan saldırıda, ABD kontrolündeki Kiev yönetiminin parmağı olduğunu iddia etti.

Moskova’da 143 kişinin can verdiği konser salonu katliamı sonrası Rusya'dan çarpıcı iddia geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında ABD ve Ukrayna'yı hedef aldı.

İZLER ABD KONTROLÜNDEKİ UKRAYNA'YA UZANIYOR

Nikolay Patruşev, Moskova’daki konser salonuna yapılan terör saldırısında, izlerin ABD kontrolündeki Ukrayna özel servislerine götürdüğünü açıkladı.

Moskova katliamında ABD ve Ukrayna parmağı! Rusya'dan çarpıcı iddia - 1. Resim

"DEAŞ EMPOZE EDİLİYOR" DEDİ

Moskova’daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ’ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

Patruşev, DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

Moskova katliamında ABD ve Ukrayna parmağı! Rusya'dan çarpıcı iddia - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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