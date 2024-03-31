Moskova katliamı ile “küresel kodlar” değişiyor! Saldırganlar sadece birer piyon

Moskova’da konser salonunda katliam yapanların piyon olduğunu söyleyen Kafkas kökenli araştırmacı Saslanbek İsaev “Olan bitenler İsrail’in de içerisinde yer aldığı Batı ittifakı ve Rusya arasındaki doğrudan ilan edilmeyen savaşın kazandığı yeni boyut” dedi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Soğuk savaşın ardından başlayan vesayet savaşları dönemi de sona eriyor. Uzmanlar, Rusya’daki Crocus saldırısının bir milat olduğu görüşünde. Crocus saldırısının Çin ve Asya boyutuna taşınarak bir yandan kaos üretilirken, diğer yandan hem hükûmet hem de halkları dönüştürme aracı olarak kullanılacağı görüşü hâkim.

Kafkas kökenli araştırmacı Saslanbek İsaev, Rusya’da olan bitene dair paylaşılan bilgilerin manipülatif olduğunu ve tüm aktörlerin sonuçları stratejik çıkarlarına göre şekillendirmeye çalıştığını söyledi. Crocus terör eyleminin birçok bilinmeyeni ile gri eylem olarak tarihe geçeceğini kaydeden İsaev “Bu tablo ile aynı konsept dâhilinde farklı coğrafyalarda karşılaşmamız kaçınılmaz. Moskova’da konser salonu baskınının ana ekibi korunuyor, fail olarak gösterilenler sadece birer piyon. Olan bitenler İsrail’in de içerisinde yer aldığı Batı ittifakı ve Rusya arasındaki doğrudan ilan edilmeyen savaşın kazandığı yeni boyut. ‘Son derece profesyonel bir eylemi gerçekleştirdi’ denilen şahısların yakalanma anı, Moskova’dan çıkıp 400 kilometre uzaktaki Briensk’e kadar gitmeleri, sorgu anındaki görüntüleri ve söyledikleri ciddi çelişkiler barındırıyor. Bu şahıslar âdeta bir simülasyon eğitiminden geçmiş gibi. Kullandıkları AK-47’ler Rus ordusu özel birliklere dağıtılan yeni versiyon tüfekler. Batı’nın DEAŞ ya da hayalet versiyon niteliği taşıyan Horasan iddiasının zıddına eylemi gerçekleştirdiği söylenen kişiler herhangi bir ideolojik formasyondan çok uzak. Telaffuz edilen paralar oldukça komik. Silahların temini, patlayıcıların oraya taşınması, eylem öncesi gözlem, çatıya yerleştirilen muhtemel patlayıcılar vesair çok kapsamlı bir plana işaret ediyor. Bölge ve dünya ölçeğinde etki üreten bu saldırıyı Ruslar Ukrayna bağlamında temellendirmeyi sürdürecek. İsrail’in görünmeyen bir arka plan gücü olduğu yeni konsept, bir satranç hamlesi olarak farklı coğrafyalara taşınacak” şeklinde konuştu.

İSRAİL-MOSSAD GÖRÜNMEYEN AKTÖR

İsaev’e göre MOSSAD olaya ilişkin yayınladığı bildiri ile HAMAS-DEAŞ vurgusu yaparak rolünü açık etti. Bir yandan Rusya’yı dizginlemeye çalışan Batı ile iş birliği yaparken diğer yandan Gazze ve sonrasına dair karşıt cepheyi zayıflatmaya çalışıyorlar. Terör eylemi görünümlü bir propaganda savaşının yeniden nerede ve nasıl hortlatılacağı ise küresel bazlı siyaset, ekonomi, enerji ve benzer alanlardaki gelişmelere göre şekil alacak.

SORU İŞARETLERİ ARTIYOR

Rus güvenlik birimlerinin açık işkence seansına çevirdiği sorgulamalara yönelik soru işaretleri de artıyor. Azerbaycanlı Güvenlik Uzmanı Akif Kasımov, Crocus kompleksinin çevresini tam bir güvenlik duvarı olarak nitelendirdi. Rusya’nın en büyük polis merkezinin sadece birkaç yüz metre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Kasımov, 18 dakika süren bir toplu katliama neden hiçbir polis, asker müdahale edemedi? Dev kompleksten o saldırganlar nasıl kaçtı? O kadar yolu nasıl gitti? Bu alan Rusya’nın belki de en fazla uygulama-kontrol noktalarının bulunduğu, her yerin kameralarla izlendiği önemli bir bölge. İşte böylesine kale gibi korunaklı bir yere bu saldırı nasıl gerçekleşebildi ve o saldırganlar nasıl buradan çıkıp 400 kilometre gidebildi sorularını sordu ve şöyle devam etti: Katliamın ardından FSB ve özel güvenlik güçleri tarafından eylemcilerin kulağını, burnunu canlı yayında keserek yapılan sorgulamalar kötü bir şov ve senaryo hissini fazlası ile uyandırıyor. Ayrıca konser salonunda katliamı yöneten bir başka ekibin olduğu ile ilgili ciddi emareler var ve bunlar hiç gündeme getirilmiyor. Aynı kıyafetleri giymiş hâldeki şüphelilerin tetikçileri yönettiği görüşü birçok otorite tarafından dillendiriliyor.

DEAŞ SADECE APARAT

Türk güvenlik kaynakları DEAŞ’ın varlık nedenine uygun yeni eylemlilik sürecine girdiğini belirterek, hedef ülkelerin daha fazla tedbir alması gerektiğini hatırlatıyor. Crocus terör eyleminin geçtiğimiz günlerde İstanbul Santa Maria Kilise baskını, Afganistan’da Çinliler tarafından işletilen otele saldırı, İran-Kirman ve Şiraz katliamları ile birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Türk güvenlik kaynağı “Türkiye tehdidin farkında. Yaşanan gelişmeler ışığında gereken tedbirleri alarak küresel, bölgesel tüm terör odakları ve arkasındaki güçlere karşı gereken tedbirleri almaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

YENİ TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ

Rusya, yeni bir terör saldırısından kılpayı kurtuldu. Rusya iç istihbarat örgütü FSB, Stavropol bölgesinde planlanan bir saldırının engellendiğini ve üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Rus medyası şüphelilerin hepsinin Asya kökenli olduğunu ve saldırganların kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığını yazdı. Şüphelilerden birinin evinde el yapımı patlayıcı malzemeler ve kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.