Hastaneler dikkat! Tıbbi cihazları yiyen süper bakteri keşfedildi

Brunel Üniversitesi bilim insanları, modern tıbbın temelinde yer alan tıbbi plastikleri “yiyen” ölümcül bir süper bakteri keşfetti. Pseudomonas aeruginosa adlı bu bakteri, tıbbi cihazları parçalayarak hem uzun süre hayatta kalabiliyor hem de tedaviyi zorlaştıran biyofilmler üretiyor.

Hastane ekipmanlarının gövdesine yerleşip onları parçalayan ölümcül bir süper bakteri tespit edildi.

Londra'daki Brunel Üniversitesi’nde yürütülen çalışmaya göre, hastane kaynaklı enfeksiyonlarda rol oynayan Pseudomonas aeruginosa, polikaprolakton (PCL) adlı biyolojik olarak parçalanabilir plastikle beslenebiliyor.

%80'İNİ YEDİ

Araştırma ekibi, bakterinin ürettiği Pap1 adlı enzimin, plastik yüzeyin sadece bir hafta içinde %80’ini parçaladığını kanıtladı.

TIBBİ CİHAZLAR RİSK ALTINDA

Söz konusu tehdit yalnızca polikaprolakton (PCL) ile sınırlı değil. Aynı bakteri ailesine ait diğer mikroorganizmalarda da benzer plastik parçalayıcı enzimlerin izlerine rastlandı.

Risk altındaki cihazlar arasında kateterler, meme implantları, kemik iskeleleri, diş implantları, bandajlar ve yara örtüleri gibi medikal ürünler bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Pseudomonas aeruginosa’yı yeni tedavi yöntemleri için kritik öncelikli patojen olarak sınıflandırmıştı.

ENFEKSİYON KONTROLÜ BAŞTAN YAZILMALI

Çalışmayı yöneten Prof. Ronan McCarthy, "Plastik modern tıbbın her yerinde ve bazı patojenlerin onu bozmaya adapte olduğu ortaya çıktı. Bu, hastane enfeksiyonlarının doğasını ve kontrol protokollerini tamamen yeniden düşünmemizi gerektiriyor" dedi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA ŞART

McCarthy, bu durumun "tek bir çalışma" ile sınırlı olmadığını, söz konusu enzimlerin yaygınlığı ve etkileri üzerine acil bilimsel tarama ve küresel düzeyde araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladı.