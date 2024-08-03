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Heniyye'nin ölümünde sır perdesi aralanıyor! İran açıkladı: Oda dışardan vuruldu

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Heniyye&#039;nin ölümünde sır perdesi aralanıyor! İran açıkladı: Oda dışardan vuruldu

Dünya Haberleri

Heniyye'nin ölümüyle ilgili açıklama yapan İran, Hamas liderinin odasının dışından şı̇ddetlı̇ bı̇r patlama eşlı̇ğı̇nde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermı̇ atılarak öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. İran intikam yemini ederken Devrim Muhafızları suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları, Heniyye'nin odasının dışından şı̇ddetlı̇ bı̇r patlama eşlı̇ğı̇nde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermı̇ atılarak öldürüldüğünü bildirdi.

"ABD DESTEKLEDİ"

Açıklamada, Heniyye'nin öldürülmesı̇ni "terör eylemı̇" olarak adlandıran Devrim Muhafızları, "Sı̇yonı̇st rejı̇m tarafından suçlu ABD hükümetı̇nı̇n desteğı̇yle tasarlanmış ve uygulanmıştır' dedi.

"İNTİKAM UYGUN ZAMANDA ALINACAK"

Devrim Muhafızları, "Maceracı ve terörı̇st Sı̇yonı̇st rejı̇m bu suçun cevabını kararlılıkla alacaktır" uyarısında bulunurken, "Tahran'ın ı̇ntı̇kamı şı̇ddetlı̇ ve uygun zaman, yer ve şekı̇lde" olacak ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
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