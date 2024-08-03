Heniyye suikastı sonrası Tahran karıştı! Çok sayıda tutuklama var

Heniyye'nin ölümüyle birlikte İran'daki güvenlik zaafı çok konuşuldu. ABD basını suikastla bağlantılı onlarca kişinin tutuklandığını yazdı. Tutuklananlar arasında İranlı istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve Devrim Muhafızları'nın işlettiği konukevinin personelinin de bulunduğu öne sürüldü.

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konukevindeki ölümü savaşta yeni cephe endişesini doğurdu. İran ile İsrail arasında gerilim tırmanırken, İran televizyonu dün yayın akışını kesip askeri marş çalmaya başladı. Pezeşkiyan'a verilen savaş yetkisiyle ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'e destek için ek savaş uçaklarını sevk etmesi bölgeyi diken üstünde tuttu.

İsrail, Heniyye'nin ölümüyle ilgili yorumsuz kalırken İran'daki suikast ülkedeki güvenlik zafiyetine dikkati çekti.

İKİ DÜZİNE İNSAN TUTUKLANDI

The New York Times'ın soruşturmayla ilgili iki İranlıya dayandırdığı haberine göre İran, İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle en az iki düzine kişiyi tutukladı.

Habere göre tutuklananlar arasında üst düzey İranlı istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve Devrim Muhafızları'nın işlettiği konukevinin personeli de bulunuyor. İranlılar, üst düzey yetkililer arasındaki büyük bir güvenlik ihlalinin suikastı mümkün kıldığından korkuyor.

Haniye'nin öldürülmesine verilen tepkinin harareti, suikastın ülkenin başkentinde çok sıkı korunan bir yerleşkede, ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç saat sonra meydana gelmesinin İran yönetimi için ne kadar yıkıcı bir güvenlik zaafı olduğunun altını çiziyor.

MOSSAD İDDİASI

Telegraph daha önce Mossad'ın misafirhaneye patlayıcı yerleştirmek ve ardından uzaktan patlatmak için İranlı güvenlik ajanlarından yardım aldığını bildirmişti ancak İran'daki bir Hamas yetkilisi Al-Araby Al Jadeed haber kuruluşuna Haniye'nin havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını söyledi.