Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Instagram'ın fişini çektik! Heniyye için taziye mesajlarını kısıtladılar...

Instagram'ın fişini çektik! Heniyye için taziye mesajlarını kısıtladılar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram&#039;ın fişini çektik! Heniyye için taziye mesajlarını kısıtladılar...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Heniyye’ye yönelik taziye mesajlarını sansürlediği için tepki çeken Instagram’a Ankara’dan ayar geldi, uygulama erişime kapatıldı. BTK kararın çocuk istismarı, uyuşturucu, müstehcenlik gibi “katalog suçlar” sebebiyle alındığını duyurdu. CHP karşı çıktı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesinin ardından, Türkiye’de Instagram üzerinden yayınlanan taziye mesajları sansürlenmişti. Facebook ve Instagram’da Heniyye’nin fotoğrafını paylaşan binlerce hesap kısıtlandı. Ayrıca, siyasilerin iki gündür yayınladığı taziye mesajlarının, ‘Sansürlenmemiş şiddet, nefret söylemi, taciz, zorbalık, çıplaklık, cinsellik’ içerdiği ve ‘Topluluk kurallarına’ aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması büyük tepki çekti.

AK Parti milletvekilleri tepkilerini sosyal medyada ‘Nazi rejimi dijitalde boy gösteriyor’ diyerek dile getirdi. Vatandaşların da büyük tepkisini çeken bu uygulamadan sonra dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resen harekete geçerek, Instagram uygulamasına erişim engeli getirdi.

"KENDİLERİNİ UYARDIK KARŞILIK BULMADI"

BTK, ‘katalog suçlarla’ ilgili hükümlere uyulmadığı gerekçesiyle erişimin engellendiğini duyurdu. BTK yetkilileri, erişimin engellenmesine neden olan yayınların kaldırılması durumunda, erişim engelini kaldıracaklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadılar. Kanuna uydukları anda Instagram erişimi açılır. Kendilerini uyardık karşılık bulmadı” dedi.

Muhalefetin sansürcü Instagram’ın erişime engellenmesine tepki göstermesi ise dikkati çekti.  Erişim engelli kararını değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün “Şirketin erişim engelinde ne kadar zarar edeceği, reklam anlaşmalarına göre değişir. Erişim engellemenin bundan sonraki süreçte de olabileceği ihtimali bile, bazı firmalar açısından ‘reklam vermeme’ gerekçesine dönüşebilir. Dolayısıyla net bir rakam söyleyememekle birlikte şirket, milyon dolarlara varan zararlarla karşılaşabilir” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Fidan Mısır'a gidiyor! Ateşkes için yeniden devredeyiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan Mısır'a gidiyor! Ateşkes için yeniden devredeyiz - GündemBakan Fidan Mısır'a gidiyor! Ateşkes için yeniden devredeyizDiyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var - GündemDiyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı varBöcek ilacı faciası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - GündemBöcek ilacı faciası! Çok sayıda kişi hastanelik olduCamiide kendi selasını duydu! Eski eşi ‘mizah’ dedi! - GündemCamiide kendi selasını duydu!İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'dan, Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava - GündemInstagram'a erişim engeli kararına İyi Parti'den davaİsrailli bakan İmamoğlu'ndan medet ummuştu! Çok sert tepki geldi - Gündemİmamoğlu'ndan İsrailli bakana cevap geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...