Instagram'ın fişini çektik! Heniyye için taziye mesajlarını kısıtladılar...

Hamas lideri Heniyye’ye yönelik taziye mesajlarını sansürlediği için tepki çeken Instagram’a Ankara’dan ayar geldi, uygulama erişime kapatıldı. BTK kararın çocuk istismarı, uyuşturucu, müstehcenlik gibi “katalog suçlar” sebebiyle alındığını duyurdu. CHP karşı çıktı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin öldürülmesinin ardından, Türkiye’de Instagram üzerinden yayınlanan taziye mesajları sansürlenmişti. Facebook ve Instagram’da Heniyye’nin fotoğrafını paylaşan binlerce hesap kısıtlandı. Ayrıca, siyasilerin iki gündür yayınladığı taziye mesajlarının, ‘Sansürlenmemiş şiddet, nefret söylemi, taciz, zorbalık, çıplaklık, cinsellik’ içerdiği ve ‘Topluluk kurallarına’ aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması büyük tepki çekti.

AK Parti milletvekilleri tepkilerini sosyal medyada ‘Nazi rejimi dijitalde boy gösteriyor’ diyerek dile getirdi. Vatandaşların da büyük tepkisini çeken bu uygulamadan sonra dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resen harekete geçerek, Instagram uygulamasına erişim engeli getirdi.

"KENDİLERİNİ UYARDIK KARŞILIK BULMADI"

BTK, ‘katalog suçlarla’ ilgili hükümlere uyulmadığı gerekçesiyle erişimin engellendiğini duyurdu. BTK yetkilileri, erişimin engellenmesine neden olan yayınların kaldırılması durumunda, erişim engelini kaldıracaklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadılar. Kanuna uydukları anda Instagram erişimi açılır. Kendilerini uyardık karşılık bulmadı” dedi.

Muhalefetin sansürcü Instagram’ın erişime engellenmesine tepki göstermesi ise dikkati çekti. Erişim engelli kararını değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün “Şirketin erişim engelinde ne kadar zarar edeceği, reklam anlaşmalarına göre değişir. Erişim engellemenin bundan sonraki süreçte de olabileceği ihtimali bile, bazı firmalar açısından ‘reklam vermeme’ gerekçesine dönüşebilir. Dolayısıyla net bir rakam söyleyememekle birlikte şirket, milyon dolarlara varan zararlarla karşılaşabilir” dedi.