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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'dan, Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu&#039;dan, Instagram&#039;a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişimin engellenmesi kararının iptali için dava açtı.

Bu sabah Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Konu ülke gündemine otururken İyi Parti lideri Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını ifade etti.

"KEYFİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Engelleme kararının gerekçesinin belirtilmediğini, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması için bu kararın alındığının söylendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Fakat gün içerisinde kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu da gerçekte erişim engellemesinin başka bir maksat ve gaye ile yapıldığını göstermektedir. Bu maksat da bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Dava dilekçesinde alınan kararın açık bir biçimde sansür anlamına geldiği, başta Anayasa'ya aykırı olduğu, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği için yürütmenin durdurulması talep edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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