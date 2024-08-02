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Bakanlıktan Instagram'a erişim engeline ilişkin ilk açıklama

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Bakanlıktan Instagram&#039;a erişim engeline ilişkin ilk açıklama

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeliyle ilgili "Gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Gözler resmi kurumların açıklamalarına çevrilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından milyonları ilgilendiren konuya ilişkin paylaşım yaptı. 

Sayan, Instagram'a erişim engeline yönelik yaptığı açıklamada "Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"TEMİZ, ADİL İÇERİK TÜRKİYE'DE DE GEÇERLİ OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeline yönelik X hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

"DEĞERLERİMİZE SAYGI DUYULMASI İÇİN GEREKEN YAPILACAK"

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

Düzenleyen:  - Gündem
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