İran basını 'İntikam için geri sayım' diyerek duyurdu: İsrail 'nisan saldırısını' arayacak

Hamaney'e yakın İran medyası Heniyye'nin intikamı için geri sayımın başladığını yazdı. Kayhan gazetesinin bugünkü başyazısında nisan ayındaki saldırı hatırlatılarak gelecek operasyonun daha çeşitli ve engellenmesinin zor olacağı kaydedildi. İsrail ekonomisine zarar verecek noktaların yanı sıra acı verici kayıpların da yaşanacağı ifade edildi. Gazete Hamas liderinin ölümünde etkili olan İsrailli yetkililerin de hedef alınacağını öne sürdü.

Heniyye suikastı sonrası Tahran karıştı! Çok sayıda tutuklama var

Heniyye suikastı sonrası Tahran karıştı! Çok sayıda tutuklama var

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikastla öldürülmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın İsrail'e tehditleri tansiyonu daha da yükseltti.

İran ve bölgedeki müttefik örgütler, suikast sonrası "intikam" sözü vermişti.

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Dün gece ise İran’ın Kanal 3 Televizyonu spikeri canlı yayında, “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" şeklinde dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ardından ABD ise bölgeye ilave savaş uçağı ve savaş gemisi gönderme kararı aldı.

Öte yandan çok sayıda ülkenin havayolu şirketleri, Beyrut ve Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

İran’dan art arda yapılan açıklamalar sonrası henüz bir saldırı gerçekleşmedi ancak bölge hâlâ tetikte.

"İNTİKAM İÇİN GERİ SAYIM"

NTV'nin derlediği habere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi bugünkü başyazısında, İran'ın nisan ayında İsrail'e düzenlediği ve İsrail şehirlerinin dışında sadece birkaç üssü hedef alan operasyonunu hatırlattı.

Gazetenin manşetinde, "Haniye'nin kanının intikamı için geri sayım" başlığı kullanıldı.

OPERASYON NOKTALARINI YAZDI

Haberde, yaklaşan yeni operasyonun, öncekinin aksine "Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in "derinliklerindeki" bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını" hedef alacağı belirtildi.

"Gelecek operasyon daha çeşitli, dağınık ve engellenmesi daha zor olacak" denildi.

İSRAİL NİSAN AYINDAKİ SALDIRIYI MUMLA ARAYACAK!

Habere göre Tahran'ın İsrail'e düzenleyeceği misilleme operasyonunda uzun menzilli ve hassas füzeler ile insansız hava araçları "kesinlikle" masadaki seçenekler arasında yer alacak.

Ancak nisan ayında İsrail'e yapılan saldırının aksine, seçenekler muhtemelen 1,500 kilometre uzaklıktan ve sadece İran'dan fırlatılan iki ya da üç tür füze ve insansız hava aracıyla sınırlı kalmayacak.

İSRAİL'İN 'EKONOMİSİ' DE VURULACAK

Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak ve İsrail'in ekonomik hedefleri askeri saldırılardan muaf olmayacak.

Kayhan gazetesi ayrıca yaklaşan misilleme operasyonunda İran ordusunun stratejik zarar vermenin yanı sıra "acı verici insan kayıplarını" da göz önünde bulundurması gerektiğini yazdı.