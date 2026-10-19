Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri mayına çarptı! Patlamanın ardından yangın çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden izinsiz geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Patlama sonrası geminin makine dairesinde yangın çıktığı belirtilirken tankerin navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapattığı öne sürüldü. İran, seyir kurallarına uymayan gemilere karşı sert tedbirler alınacağı uyarısında bulundu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nın güneyinden izinsiz bir biçimde geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıkladı. DMO’dan paylaşılan açıklamada, "Mayına çarpan tankerde meydana gelen patlamanın ardından geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kazaya karışan tankerin yolculuğunun başından beri "tüm konumlandırma ve navigasyon sistemlerini kapattığı" ve "Hürmüz Boğazı'nda seyir kurallarını hiçe saydığı" vurgulanarak, "Gemi boğazın yetkisiz güney rotasından geçmeye çalışmış, bu da kazaya yol açmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO’nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçmeyi planlayan gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları durumunda sert ve kararlı tedbirlerle karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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