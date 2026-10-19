Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri mayına çarptı! Patlamanın ardından yangın çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri mayına çarptı! Patlamanın ardından yangın çıktı
Başlık ResmiHürmüz Boğazı'nda petrol tankeri mayına çarptı! Patlamanın ardından yangın çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden izinsiz geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Patlama sonrası geminin makine dairesinde yangın çıktığı belirtilirken tankerin navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapattığı öne sürüldü. İran, seyir kurallarına uymayan gemilere karşı sert tedbirler alınacağı uyarısında bulundu.

Kaydet
|

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nın güneyinden izinsiz bir biçimde geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıkladı. DMO’dan paylaşılan açıklamada, "Mayına çarpan tankerde meydana gelen patlamanın ardından geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kazaya karışan tankerin yolculuğunun başından beri "tüm konumlandırma ve navigasyon sistemlerini kapattığı" ve "Hürmüz Boğazı'nda seyir kurallarını hiçe saydığı" vurgulanarak, "Gemi boğazın yetkisiz güney rotasından geçmeye çalışmış, bu da kazaya yol açmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO’nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçmeyi planlayan gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları durumunda sert ve kararlı tedbirlerle karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

BAKMADAN GEÇME
Hürmüz
DÜNYA

Hürmüz'de tankerler bir bir patlıyor! İran'dan kaptanlara 'navigasyon' uyarısı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.