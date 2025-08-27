İHA saldırısında 6 Suriyeli asker hayatını kaybetti! "Egemenliğin açıkça ihlalidir"

Suriye, İsrail’in insansız hava aracıyla düzenlediği ve altı askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak bunun ülke egemenliğinin “açık ihlali” olduğunu bildirdi.

SURİYE'NİN TOPRAK EGEMENLİĞİNE AYKIRI

Al-Monitor ve Arab News'den edinilen bilgilere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının “uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır bir ihlali” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırının “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihlali” anlamına geldiği kaydedildi.

İSRAİL İHA'SI SURİYELİ ASKERLERİ HEDEF ALDI: 6 ÖLÜ

Suriye devlet televizyonu, salı günü başkent Şam yakınlarındaki Kisve bölgesinde İsrail’e ait insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda altı askerin öldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığından bir yetkili ise AFP’ye yaptığı açıklamada, İsrail’e ait bir insansız hava aracının “44. Tümen’e ait askeri binalardan birini hedef aldığını” söyledi.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, aynı gün İsrail’in Kuneytra kırsalındaki Taranja köyünde bir eve düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Aralık ayında muhalefet koalisyonunun Devlet Başkanı Beşar Esed’i devirmesinden bu yana Suriye’de yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, Şam’daki geçici yönetimle de temas başlattı. Ayrıca İsrail’in, BM gözetimindeki silahtan arındırılmış bölgenin büyük bölümünü işgal ettiği ifade ediliyor.