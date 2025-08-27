Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YPG'lilerin operasyon korkusu! Fırat'ın doğusunu şantiyeye çevirdiler

YPG'lilerin operasyon korkusu! Fırat'ın doğusunu şantiyeye çevirdiler

10 Mart Mutabakatı'na uymayan YPG, olası askeri operasyonlara karşı Fırat'ın doğusundaki pek çok bölgede tünel kazmaya başladı. Teröristlerin brandalarla gizledikleri tünellerin onlarca kilometreye ulaştığı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün YPG'yi işaret ederek "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz" ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü YPG, Suriye Ordusu'nun olası askeri operasyonu için hazırlık yapıyor. 10 Mart Mutabakatı'na uymayan örgüt, başta Rakka ve Tabka olmak üzere Fırat'ın doğusunu kazdığı tünelle adeta şantiyeye çevirdi. 

Son iki ayda artan çalışmalar kapsamında, özellikle şehir içindeki park ve bahçelerde yoğun tünel girişleri tespit edildi. Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine göre, örgüt mensupları yalnızca Rakka'da 14 yeni tünel girişi kazdı. Bunların 8'inin stadyum çevresi ile park ve bahçelerde bulunduğu bildirildi.

ABD'NİN ARAÇLARINI KULLANIYORLAR

YPG'nin ABD tarafından sağlanan araçları kullanarak temas hatlarına sevkiyat yaptığı, stratejik bölgelerde tahkimat ve mevzi hazırlıklarını artırdığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, Suriye Ordusu'nun YPG bölgelerine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu öne sürüyor.

Sabah'ın haberine göre, örgütün Rakka'daki bir hastanenin altına da tünel kazdığı belirlendi. Bölge halkının çektiği fotoğraflarda, hastane çevresine kazılan girişler net şekilde görüldü. Tünelin hastane içinden de erişime açık olabileceği ifade ediliyor.

BRANDA VE ÇADIRLARLA GİZLİYORLAR

Örgüt mensuplarının, tünel kazılarını brandalar ve çadırlarla gizlemeye çalıştıkları da görüntülere yansıdı. Saha kaynakları, kazılan tünel ağlarının uzunluğunun onlarca kilometreye ulaştığını değerlendiriyor.

AKILLARA ERDOĞAN'IN MESAJI GELDİ

Öte yandan dün Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" ifadelerine yer vermişti.

