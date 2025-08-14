İşgalci YPG, sabırları taşırdı! Operasyon için son uyarı

YILMAZ BİLGEN - Silah bırakmaya yanaşmayan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG için geri sayım başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinin ardından Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Ankara’ya gelmesi “PKK/YPG için artık süre bitti” diye yorumlandı. Son dönem Deir Hafır, Halsa, Menbiç, Deir ez Zor ve Halep-Şey Maksut bölgelerinde silahlı sabote girişimleri artan PKK/YPG’ye karşı yapılacak operasyon Ankara-Şam iş birliği dahilinde gerçekleşecek.

Terör operasyonu için dört tümen bölge genelinde görev yapacak. Suriye Savunma Bakanlığından bir yetkili operasyon konusunda tam bir kararlılığın olduğunu belirtti ve PKK/YPG kanadına daha fazla oylama izni verilmeyeceğini belirtti. Saha da devam eden hareketliliğe paralel Şam’a giden terör örgütü temsilcisi İlham Ahmed’e de bu durumun iletildiği vurgulandı. Şam’ın süreci kansız yürütme ve uzlaşı yolu ile çözme iradesinin suiistimal edildiğini kaydeden Suriyeli yetkili, operasyonun kapsamlı olacağını ve Türkiye’nin etkin destek vereceğini ifade etti.

PKK/YPG HAZIRLIK YAPIYOR

Sınır kapıları, kamplar, barajlar ve petrol bölgeleri ile birlikte silahların teslimi konusunda hiçbir adım atmayan terör örgütü PKK/YPG, Haseke, Deir ez Zor ve Rakka’da yedi yeni eğitim kampı inşa etti. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 2025 Nisan ayından bu yana örgüt saflarına 15 binden fazla terörist daha katıldı. Suriye işgal hattına Irak’tan gelen 5 bini aşkın terörist yanında Lazkiye-Tartus hattından katılan Esad kalıntıları ve Dürzilerin sayısı ise 10 bini aştı. PKK/YPG içerisinden konuştuğumuz bir kaynak terör örgütünün tünel kazma, temas noktalarını tahkim, dijital konumlanma, İHA-SİHA takviyesi, ağır silahların çatışma bölgelerine nakli gibi saldırı hazırlıklarına hız verdiği bilgisini paylaştı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin’in saha sorumlularına “Türkiye ve Şam saldıracak, bizim daha önce davranmamız gerekiyor” dediğini aktaran kaynağımız, PKK’nın tüm hazırlıklarını eylül ayından öncesine göre yaptığını söyledi.

KIDEMLİ KADROLAR GÖREVDE

Şam-Ankara ittifakı, bölgeye dönük müşterek askeri müdahale konseptini görüşmeye başladı. Ankara’da daha detaylı bir stratejik plan hazırlığının yapıldığı belirtilirken Suriye ordusu özellikle daha önceki yıllarda terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a karşı savaşan askerleri olarak sıcak hatta sevk ediyor. Suriye ordusunun sahada konuşlandırdığı 60-67-72 ve 80. Tümen çoğunlukla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Pınarı harekâtlarına katılan asker ve komutanlardan oluşuyor.

ABD TARAFSIZ KALACAK

Hava destekli operasyonun Tel Abyad, Ayn İsa, Der Hafir, Kamışlı, Ayn el-Arab, Deir ez Zor, Tabka, Rakka ve Irak sınır güzergâhını da içine alan kapsamlı bir askerî müdahale olacağı belirtiliyor. Terör örgütüne yönelik askerî harekâta ilişkin konuştuğumuz kaynaklar, ABD’nin operasyon sürecinde tarafsız kalacağını kaydetti. Bu noktada İsrail’in devreye girerek Lazkiye ve Tartus’ta Esad kalıntılarını ayaklandırabileceği bildirildi. Suriye Aşiret ve Kabileler Yüksek Konseyi Başkanı Mudar Hammad, PKK/YPG’nin mevcut yapısı içerisinde en az yüzde 65-70’ini oluşturan Arap aşiret mensuplarının tamamının tereddütsüz saf değiştireceğini PKK kadrolarının bunu bildiği için saflarını Irak’tan, Süveyda ve Nusayri bölgelerinden takviye ettiğini ifade etti. Hammad, İran’ın da örgüte hava araçları, silah ve Irak’tan silahlı Şii gruplarla destek verdiğini söyledi.