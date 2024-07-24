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İki kadın Korku Evi'nde yanarak can verdi! Biri sandalyeye bağlı, diğeri kelepçeliydi...

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İki kadın Korku Evi&#039;nde yanarak can verdi! Biri sandalyeye bağlı, diğeri kelepçeliydi...
Rusya, Dağıstan, Haber

Dünya Haberleri

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde biri 19 diğeri 25 yaşında iki genç kadın eğlenmek için gittiği korku evinde can verdi. Benzin bidonunun devrilmesiyle alevlerin ortasında kalan kadınların birinin kelepçeli diğerinin sandalyeye bağlı olduğu kaydedildi. 

Korkunç olay geçtiğimiz hafta Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale şehrinde meydana geldi. Korku Evi'ne eğlenmeye giden iki genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti. 

En Son Haber'in derlediği habere göre, olayın kurbanları, 19 yaşındaki diş asistanı Asiyat ve 25 yaşındaki kişisel antrenör Madina'ydı.

DÜĞÜNÜ OLDU 5 GÜN SONRA ÖLDÜ

Asiyat, düğününden sadece beş gün sonra bu trajik olaya kurban gitti.

İki kadın Korku Evi'nde yanarak can verdi! Biri sandalyeye bağlı, diğeri kelepçeliydi... - 1. Resim

Kaçış odasındaki senaryo gereği, Asiyat bir sandalyeye bağlanmış, Madina ise kelepçelenmişti.

Oyunun bir parçası olarak motorlu testere de kullanılıyordu.

ODAYI SANİYELER İÇİNDE ALEVLER SARDI

Ancak işler kontrolden çıktı.

Çalışanlardan biri, oyunu daha korkutucu hale getirmek isterken yanlışlıkla bir benzin bidonunu devirdi ve odayı alevler sardı.

İki kadın, karanlık ve kilitli odada mahsur kaldı.

İki kadın Korku Evi'nde yanarak can verdi! Biri sandalyeye bağlı, diğeri kelepçeliydi... - 2. Resim

Çalışanlar anahtarları bulmakta zorlanırken, yan kafedeki müşteriler dumanı fark edip itfaiyeyi aradı.

YANARAK CAN VERDİLER

İtfaiye ekipleri zorla içeri girdi, ancak çok geçti.

Asiyat ve arkadaşı Madina, alevlerin etrafı sarmasıyla birlikte yanarak can verdi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
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