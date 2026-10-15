Ermenistan, Azerbaycan ile karşılıklı toprak takasına kapıyı açtı. Erivan yönetimi, Bakü'nün de konuya yapıcı yaklaştığını açıklarken iki ülke arasında eşdeğer büyüklükteki toprakların el değiştirebileceği iddia etti.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır meselelerinde yeni bir seçenek gündemde. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında anklav ve eksklav statüsündeki bölgelerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermeni basının sorularını cevaplayan Bakan Mirzoyan, sınır sorunlarının çözümünde karşılıklı toprak takasının seçeneklerden biri olduğunu öne sürdü:

"Karşılıklı olarak dengeli alanlar teorik olarak değiş tokuş edilebilir. Bununla ilgili olarak, onların tarafında da yapıcı bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim."

İki ülke arasında toprak takası gündemde! Ermenistan duyurdu

TOPRAK TAKASI İÇİN REFERANDUM ŞARTI

Ermenistan ile Azerbaycan arasında muhtemel bir toprak takasının gerçekleşmesi için halk oylaması yapılması gerekiyor.

Bakan Mirzoyan, "Eğer Ermenistan'a ait 29.740,3 metrekarelik bir alan başka bir ülkeye devredilecekse ve karşılığında bir şey alınacaksa, bu durumun referandumla belirlenmesi gerekiyor ve bu kaçınılmazdır. Çözüm önerilerinden biri, bir alanın diğerine bırakılması, bir alanın diğerinden alınması veya alanların karşılıklı olarak değiştirilmesi olabilir. Teorik olarak başka seçenekler de olabilir, yani sınırda eşdeğer alanların birbirine verilmesi gibi." yorumunda bulundu.

İki ülke arasında toprak takası gündemde! Ermenistan duyurdu

PAŞİNYAN DA TOPRAK TAKASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da daha önce Azerbaycan ile sınırların iki tarafında kalan anklav ve eksklav bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Paşinyan, sınırların her iki tarafında da güvenliğin sağlanması amacıyla söz konusu bölgelerin durumunun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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