Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Ermenistan Meclisi'nde kavga! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Ermenistan Meclisinde tansiyon bir anda yükseldi. Muhalefet milletvekili Edgard Ghazaryan'ın konuşması sırasında mikrofonunun kapatılmasıyla başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirinin üzerine yürürken, itiş kakış ve fiziksel müdahalelerin yaşandığı Genel Kurul salonunda oturuma ara verildi. Kavga koridorlarda da devam etti.

Kaydet
|

Ermenistan Meclisinde tansiyon bir anda yükseldi. İktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kürsüde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürürken Genel Kurul salonunda yumruklar havada uçuştu.

Meclis Başkanı Ruben Rubinyan'ın milletvekillerini sakinleştirme çabaları sonuç vermeyince güvenlik görevlileri salona çağrıldı ve oturuma ara verildi. Ancak tansiyon düşmedi, taraflar arasındaki tartışma ve karşılıklı hakaretler Meclis koridorlarında da devam etti.

Ermenistan Meclisi'nde kavga! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu
Başlık ResmiErmenistan Meclisi'nde kavga! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu

MİKROFONU KAPATINCA ORTALIK KARIŞTI

Ermenistan basınına göre olaylar, muhalefetteki "Güçlü Ermenistan" milletvekili Edgard Ghazaryan'ın kürsüde yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Ghazaryan, Meclis Başkanı Ruben Rubinyan'ı devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçladı ve milletvekillerine aldıkları 250 bin dramlık ödemeleri harcamamaları çağrısında bulundu.

Rubinyan, konuşmanın gündem dışına çıktığını söyleyerek Ghazaryan'ın mikrofonunu kapattı. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet sıralarında başlayan sözlü atışma büyüdü.

ÖNERİLEN HABERLER
Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye
DÜNYA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret etti! "Her an hazırız"

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İktidardaki Sivil Sözleşme ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Genel Kurul salonunda itiş kakış kısa sürede kavgaya dönüşürken milletvekilleri arasında fiziksel müdahaleler yaşandı.

Meclis Başkanı Rubinyan'ın "Sessizlik, sakin olun" çağrılarına rağmen kavga uzun süre durmadı. Rubinyan bunun üzerine oturuma ara verdi ve güvenlik görevlilerini Genel Kurul salonuna çağırdı.

Ermenistan Meclisi'nde kavga! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu
Başlık ResmiErmenistan Meclisi'nde kavga! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu

KAVGA KORİDORA TAŞTI

Oturuma ara verilmesi de tansiyonu düşürmedi. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki tartışma Meclis koridorlarında devam ederken taraflar birbirlerine hakaret etti.

Genel Kurul yeniden toplandıktan sonra tansiyon bir kez daha yükseldi. Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi liderine yönelik konuşmasının ardından yeni bir tartışma çıkınca Rubinyan oturuma ikinci kez ara verdi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.