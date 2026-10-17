İki ülke Türkiye'nin iznini istiyor! Yunan basını perde arkasını ifşa etti!

Atina ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz'deki korsan kablo projesi (GSI) ve EUNOMIA tatbikatı girişimleri Ankara’nın peş peşe yayımladığı karşı-NAVTEX hamleleriyle duvara tosladı. Yunan basınından Proto Thema, Türk kıta sahanlığında izinsiz kuş bile uçurtulmadığını belirterek Atina’nın Fransız şirketler üzerinden Türkiye ile "gizli koordinasyon" arayışına girmek zorunda kaldığını açıkça itiraf etti.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlık, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni birbirine bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi ve EUNOMIA tatbikatıyla gündemden düşmüyor.

Ankara, kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğünü bildirdiği bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin karşı-NAVTEX yayımlayarak deniz yetki alanlarına yönelik tutumunu yinelemişti.

Yunanistan merkezli Proto Thema gazetesi Fransız tarafının Türkiye ile yürüttüğü diplomatik temasları ve Atina'nın kablo projesini yeniden başlatma hazırlıklarını ele aldı.

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YUNAN BASINI YAZDI: FRANSA ANKARA İLE UZLAŞI ARIYOR

Nikos Meletis imzalı haberde, Fransız NEXANS şirketinin kablo projesi kapsamında deniz araştırmalarının yeniden başlatılması için Yunanistan Dışişleri Bakanlığına resmî başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Ancak haberde asıl üzerinde durulan konu, Fransa'nın son haftalarda Türkiye ile yürüttüğü diplomatik temaslar oldu.

Proto Thema, Fransız tarafının Ankara ile araştırmaların ilerlemesine imkan sağlayacak bir mutabakat arayışında bulunduğunu yazdı.

İddialara göre projenin operasyonel ekibinin başvuru yapmaya hazır olduğu ancak Fransız tarafının diplomatik girişimlerinin tamamlanmasının beklendiği öne sürüldü.

Türkiye'nin araştırmalara yönelik tutumunun, sürecin nasıl ilerleyeceği açısından önem taşıdığı değerlendirmesi paylaşıldı.

Yunan basınında, "Türkiye'nin araştırmalara yeni engeller çıkarmayacağından emin olmak için Fransız tarafının yürüttüğü diplomatik temasların tamamlanması beklendi" ifadelerine yer verildi.

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ATİNA'NIN PERDE ARKASINDAKİ HESABI

Yunan gazetesinde, Fransızların Ankara ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarının Atina tarafından tam olarak bilinmediği paylaştı.

Yunanistan'ın kendi tezlerini korurken Türkiye açısından da kabul edilebilir bir formül bulunup bulunmadığının belirsizliğini koruduğu aktarıldı:

"Gündeme gelen seçeneklerden biri, araştırma gemisinin çalışma takvimi ve güzergahının Türkiye'ye bildirilmesi"

Böyle bir bildirimin Ankara tarafından kendi yetkili makamlarına yapılmış bir başvuru olarak değerlendirilebileceği ve Türkiye'nin kıta sahanlığına ilişkin karşı-NAVTEX yayımlayabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

YUNAN GAZETECİ 26 EKİM TARİHİNİ VERDİ

Yunan gazeteci Sia Kosioni, Fransız araştırma gemisinin GSI projesi kapsamında yürüteceği çalışmalara ilişkin NAVTEX'in yayımlanması için tarih paylaştı.

Kosioni, "Fransız araştırma gemisinin elektrik kablosu projesine yönelik çalışmaları için NAVTEX'in 26 Ekim civarında yayımlanacağına dair bir bilgi edindim. Yani yalnızca birkaç gün kaldı" dedi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE KARŞI-NAVTEX

Proto Thema, Ankara'nın saatler içinde ikinci karşı-NAVTEX bildirisini yayımladığını duyurdu.

Yunan basınında, Türkiye'nin hem GSI elektrik kablosu projesi hem de Asya ile Avrupa arasında veri iletimi sağlaması planlanan East to Med Corridor (EMC) projesine ilişkin araştırmalara itiraz ettiği belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin araştırma yapılması öngörülen sahaların bir bölümünü kendi kıta sahanlığı içinde değerlendirdiği ve GKRY'nin Larnaka istasyonunun NAVTEX yayımlama yetkisine karşı çıktığı aktarıldı.

Ankara'nın yayımladığı karşı bildirimler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunu yeniden gündeme taşıdı.

Yunan gazetesi ayrıca "Ankara, planlanan jeofizik araştırmaların yapılacağı sahayı Türk kıta sahanlığının bir parçası olarak nitelendiriyor ve Larnaka istasyonunun NAVTEX bildirisi yayımlama yetkisine itiraz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

EUNOMIA TATBİKATINA DA ANKARA'DAN KARŞILIK

Yunanistan, GKRY, Fransa ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen EUNOMIA tatbikatı da yeni NAVTEX anlaşmazlığının başlıklarından biri oldu.

Atina'nın tatbikat kapsamında yayımladığı denizcilik duyurusuna Ankara karşı-NAVTEX ile cevap verdi.

Türkiye, duyurunun kapsadığı bazı sahaların kendi deniz yetki alanıyla örtüştüğünü ve ilgili NAVTEX yetkisinin Antalya İstasyonu'nda bulunduğunu bildirdi.

Tatbikatın 22 Ekim'e kadar sürmesi planlanırken, kablo projesinin güzergâhıyla örtüşen bölgelerdeki faaliyetler de iki ülke arasındaki anlaşmazlığı yeniden gündeme getirdi

YUNAN BAKAN: İZİN ALMAYIZ

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru ise GSI projesi kapsamında Türkiye'den izin alınmasının söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Papastavru, "Nokta. Kendi planlamamız doğrultusunda, uluslararası yatırımcıların katılımıyla ve ABD'nin tam desteğiyle normal şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

FRANSIZ GEMİSİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Araştırmaları yürütmesi planlanan Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin görevlendirilmesi için de resmi süreç başlatıldı.

Proto Thema'nın haberine göre Next Geosolution Europe SA şirketi, Girit'in Kandiye bölgesindeki Korakia açıkları ile Güney Kıbrıs arasındaki güzergahta deniz tabanı araştırmaları yapılabilmesi amacıyla Yunan makamlarına başvurdu.

Oşinografik ve batimetrik araştırmaların 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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