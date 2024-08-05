İngilizler için virüs uyarısı! "Afrika domuz vebası" İngiltere'ye doğru ilerliyor

İngiltere Kabine Ofisi'nin acil durum COBR Birimi, Afrika domuz vebasının Birleşik Krallık'a gelmesi halinde 'yıkıcı sonuçlar' doğacağını söylüyor. Durdurma çabalarının çok geç kalmış olabileceğini ifade ediliyor.

İngiltere'de sızan bir hükümet raporu, İngiliz çiftçiliğini felce uğratabilecek ölümcül Afrika domuz vebasının İngiltere'ye doğru ilerlediği uyarısında bulunuyor.

The Sunn'da yayınlanan habere göre gizli belgede, virüsün aylar içinde İngiltere'de olmasının "kuvvetle muhtemel" olduğu belirtiliyor.

Hastalığın enfekte yasadışı domuz ürünleri yoluyla yayıldığı söyleniyor.

Kabine Ofisi'nin acil COBR Birimi uyarısı, liman sağlık yetkililerinin Ocak ayında Dover'a giren yasadışı domuz etinin fark edilmesiyle geldi.

İNSANLAR İÇİN TEHDİT DEĞİL AMA

Yetkililer, Afrika domuz vebasının Birleşik Krallık'a gelmesi halinde "yıkıcı sonuçlar" doğabileceğini belirtiyor.

Afrika domuz vebası insanlara yönelik bir tehdit oluşturmuyor ancak hastalığa yakalanan evcil domuzların çoğunu öldürüyor.

İngiltere'de kontrollerin başladığı Eylül 2022'den bu yana 60 ton kaçak domuz eti ele geçirildi.

Dover Bölge Konseyi liman sağlığı ve kamu koruma müdürü Lucy Manzano "(Hastalığın) Buraya inmesi halinde İngiltere'de itlaf programlarına ve ihracat yasaklarına yol açacaktır. Domuz çiftçilerimiz, yaban domuzu topluluğumuz ve itibarımız için kesinlikle yıkıcı sonuçlar doğuracaktır." diyor ve bunu durdurma çabalarının çok geç kalmış olabileceğini de sözlerine ekliyor.

İngiltere'ye domuz eti bütün domuz, pirzola, sosis, baş, ayak, kuyruk ve deri gibi çeşitli şekillerde geliyor.

Birleşik Krallık hükümet sözcüsü de şu açıklamayı yaptı: "Afrika domuz vebası insanları değil domuzları etkileyen bir hastalıktır. Birleşik Krallık'ta bir salgının önlenmesi temel biyogüvenlik önceliklerimizden biri olmaya devam etmektedir ve hastalık hakkında kapsamlı bilgi ve kılavuz yayınladık. Sıkı sınır kontrollerimizin uygulanmasını sağlamak için Liman Sağlık Yetkilileri ve Sınır Gücü ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."