İngiltere çalkalanıyor! Başbakan Yardımcısı Rayner vergi skandalı nedeniyle istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, emlak vergisinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında yürütülen etik soruşturmanın ardından görevinden istifa etti.

NELER OLDU?

Rayner, bu hafta içinde güney sahilinde satın aldığı bir daireyle ilgili olarak yeterli vergi ödemediğini kabul etmiş ve konuyu hükümetin bağımsız etik danışmanına iletmişti.

Etik başdanışmanı Laurie Magnus, Başbakan Keir Starmer’a yazdığı mektupta, Rayner’ın “uyarılara rağmen hukuki tavsiyeye kulak asmadığını” ve bakanlık kurallarının ihlal edildiğini belirtti.

"TÜM SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUM"

Rayner, Starmer’a hitaben yazdığı istifa mektubunda, "En yüksek standartları karşılamadığımı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konut bakanlığı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden de ayrıldığını açıklayan Rayner, “Ek uzman vergi danışmanlığı almama kararım nedeniyle derin pişmanlık duyuyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

Başbakan Keir Starmer ise Rayner’ın istifasını üzülerek kabul ettiğini belirterek, "Onu hükümetten kaybetmekten çok üzgünüm. Ancak partimizde önemli bir figür olmaya devam edeceksin" ifadesini kullandı.

HÜKÜMET İÇİNDEKİ KRİZLER DERİNLEŞİYOR

Rayner’ın istifası, İşçi Partisi hükümetinin yaşadığı son kriz oldu. Sosyal yardım reformlarında geri adım atılması, yakıt desteklerinde U dönüşü yapılması ve yasa dışı göçmen akınının önlenememesi gibi konular, kamuoyunda hükümete yönelik baskıyı artırıyor.

VERGİ İNDİRİMİ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Rayner, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mülkiyet devri sırasında adını başka bir tapudan çıkardığını ve bu işlemle 40.000 sterlinlik damga vergisinden tasarruf ettiğini kabul etti. 800.000 sterlin değerindeki dairenin "ikinci konut" değil "ana konut" olduğunu belirten Rayner, yapılan işlemde hukuki hata bulunduğunu sonradan kabul etti.

Etik danışmanı Magnus, kuralların karmaşıklığına dikkat çekerken, Rayner’ın yeterli danışmanlık almamış olmasını “uygun davranış standartlarına aykırı” olarak nitelendirdi.

RAYNER SİYASİ KARİYERİNDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLARAK ÖNE ÇIKMIŞTI

45 yaşındaki Rayner, genç yaşta anne olduktan sonra siyasete atılmış ve İşçi Partisi içinde hızla yükselmişti. Özellikle işçi sınıfı seçmenler arasında açık sözlü üslubu ve sosyal kökeniyle dikkat çeken Rayner, bir dönem İşçi Partisi liderliği için ismi geçen siyasetçiler arasında yer almıştı.