İngiltere kaynıyor! Aşırı sağcılar ve ırkçılık karşıtları birbirine girdi

30 Temmuz’da başlayan aşırı sağcı sokak olayları dalga dalga bütün ülkeye yayıldı. Polis araçları, evler, sivil araçlar ve dinî yapılar saldırıya uğradı. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi, Türk toplumunu dikkatli olmaya çağırdı.

İngiltere’nin Southport kentinde 29 Temmuz’da 17 yaşındaki bir saldırganın, 3 çocuğun öldüğü, 8’i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirmesi sonrasında ülke karıştı. 18 yaşından küçük olduğu için saldırganın kimliği açıklanmayınca bir anda ülkedeki göçmenler ve Müslümanlar aşırı sağcıların hedefi hâline geldi.

1 Ağustos’ta failin adı “Axel Muganwa Rudakubana” olarak duyuruldu. Galler’in başkenti Cardiff’te Ruandalı Hristiyan ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen saldırganın, Müslüman ve göçmen olmadığı belirtilmesine rağmen sosyal medyada dezenformasyonun yayılması, aşırı sağcıların ırkçı ve Müslüman karşıtı şiddet eylemlerine yol açtı.

GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMALAR

30 Temmuz’da başlayan aşırı sağcı sokak olayları dalga dalga tüm ülkeye yayılırken olaylarda çok sayıda polis yaralandı, polis araçları, evler, sivil araçlar ve dini yapılar saldırıya uğradı. Aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtı protestolar da düzenlenirken zaman zaman iki grup arasında da çatışmalar çıkıyor.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere’deki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Türk toplumuna tedbirli olmalarını tavsiye etti, ihtiyaç hâlinde 7/24 esasıyla çalışan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi ile Londra Büyükelçiliği ve üç Başkonsolosluğa başvurabileceklerini söyledi.

MÜSLÜMANLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

İngiliz gazeteci Roshan Muhammed Salih, İngiltere’nin Southport şehrindeki bıçaklama olayı sonrası başlayan ve diğer kentlere de yayılan aşırı sağ grupların düzenlediği ırkçı ve İslamofobik şiddet olaylarının endişe verici olduğunu belirterek, ülkedeki Müslümanların artık kendini güvende hissetmediğini söyledi. Salih “Saldırganın Müslüman olmadığı belirtilmesine rağmen sosyal medyada saldırıyı gerçekleştiren kişi ‘Müslüman bir göçmen’ olarak gösterildi. İslamofobi bu toplumda oldukça yaygın. Bu ülke, Müslüman olarak bulunmak için iyi bir yer değil. Hayatımın büyük bölümü burada geçti. Müslümanların kendilerini ifade edebilecekleri alan her geçen gün daralıyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Starmer, “Müslüman toplumlara yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.