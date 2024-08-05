Aşırı sağcılar Müslümanlara ve camilere saldırdı! İngiliz Başbakan'dan "haydut" çıkışı

İngiltere’de 3 çocuğun ölümüne ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi. Ülkede işyerleri ve marketler yağmalanmaya başladı. Saldırganın Müslüman olmadığı açıklanmasına rağmen sosyal medyada yapılan spekülasyonlar dolayısıyla camiler hedef alındı. İngiliz Başbakan Starmer, aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur" dedi.

İngiltere’nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının ardından başlayan aşırı sağcılar ülkeyi karıştırdı.

Olayının failinin Müslüman ve göçmen olmadığı açıklanmasına rağmen aşırı sağcıların sosyal medyada yaydığı spekülatif haberler üzerine başlayan İslam karşıtı ve ırkçı şiddet olayları ülkenin birçok bölgesine sıçradı. Aşırı sağcılar Müslümanları hedef aldı.

SALDIRGAN MÜSLÜMAN DEĞİL!

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu.

Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları ve haberlerin parçası oldu. Saldırganın İngiltere'ye geçen yıl kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönündeki haberler, aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı.

HRİSTİYAN BİR AİLENİN ÇOCUĞU

Southport'ta Taylor Swift temalı dans kursunda 3 çocuğu öldürmekle suçlanan 17 yaşındaki şüphelinin adı, isminin açıklanması konusunda getirilen kısıtlamanın 1 Ağustos'ta kaldırılmasının ardından "Axel Muganwa Rudakubana" olarak duyuruldu. İngiltere'de 7 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Axel, Lancashire'daki Banks kasabasına taşınmadan önce Galler’in başkenti Cardiff'te Ruandalı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk başta 18 yaşından küçük olduğu için kimliği açıklanmayan saldırganın, Müslüman ve göçmen olmadığının belirtilmesine rağmen sosyal medyada saldırıyı gerçekleştiren kişinin "Müslüman göçmen olduğu" söylentisinin yayılması, aşırı sağ grupların ırkçı ve Müslüman karşıtı şiddet eylemleri düzenlemesine yol açtı.

BAŞBAKAN: BU BİR HAYDUTLUK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddet eylemlerinde bulunanların adaletin tüm gücüyle yüzleşeceğinin altını çizdi. Starmer açıklamasında şunları söyledi:

“Bu şiddete iştirak edenlerin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklarından şüpheniz olmasın. Polis gözaltılar yapacaktır. Bireyler tutuklu yargılanacak, suçlamalar takip edecek ve mahkumiyet kararları verilecektir. İster doğrudan ister internet üzerinden bu eylemi kışkırtıp sonra da kaçanlar olsun, bu kargaşaya katıldığınız için pişman olacağınızı garanti ederim. Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur ve sokaklarımızda ya da internette yeri yoktur”

"MÜSLÜMANLAR HEDEF ALINDI"

Starmer, Müslüman toplumların ve diğer etkin grupların da şiddet eylemlerinde hedef alındığını vurgulayarak açıklamasına şöyle devam etti:

"Müslüman toplulukların hedef alındığını, camilere saldırılar düzenlendiğini, diğer azınlık topluluklarının dışlandığını gördük. Sokaklarda Nazi selamları, polise saldırılar, ırkçı söylemlerin yanı sıra ahlaksız şiddet. Dolayısıyla hayır, bunu olduğu gibi, aşırı sağcı haydutluk olarak adlandırmaktan çekinmeyeceğim. Teninin rengi ya da inancı nedeniyle hedef alındığını düşünenlere sesleniyorum. Bunun ne kadar korkutucu olduğunu biliyorum. Bu şiddet yanlısı güruhun ülkemizi temsil etmediğini bilmenizi isterim. Onları adalete teslim edeceğiz."

HAKİM SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Saldırgan, 1 Ağustos'ta 3 cinayet ve 10 cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıktı ve duruşmanın tamamında yüzünü kazağıyla kapattı. Yargıç Andrew Menary, zanlının kimliğiyle ilgili yayılan "yanlış bilgileri" dikkate aldığını belirterek, bunun önüne geçilebilmesi amacıyla bu hafta 18 yaşına girecek saldırganın isminin açıklanması yönünde istisnai karar aldığını bildirdi. Bunun üzerine saldırganın kimliğinin "Axel Muganwa Rudakubana" ve Ruanda kökenli olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsminin açıklanmasına karşı çıkan Savcılık ise saldırgana "otizm spektrum bozukluğu teşhisi"nin konulduğunu ve bir süredir evden çıkmaya ve ailesiyle iletişim kurmaya isteksiz olduğunu belirtti. Şüpheli, bıçaklı saldırıda 6 yaşındaki Bebe King, 7 yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve 9 yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ı öldürmek, 10 kez cinayete teşebbüs etmek ve kesici alet bulundurmakla suçlanıyor. Bir sonraki duruşma öncesi hazırlık duruşması, 25 Ekim'de Liverpool Ceza Mahkemesinde görülecek.

İNGİLTERE'DE 3 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SALDIRI

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi.

Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki "Masjid-e Anwaar-e Madinah" Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşları da yakılmak istendi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

CAMİLERE ZARAR VERDİLER

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı. Aşırı sağcılar camileri hedef aldı. 3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı. Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine yol açarken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.