İngiltere'de sistem çöktü! 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

İngiltere’de sistem çöktü! 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiltere’de sistem çöktü! 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere’de cezaevi sistemi ikinci kez krize girdi. Son bir yılda yanlışlıkla tahliye edilen mahkum sayısı 262’ye ulaştı. Hırsızlık ve taciz suçlarından hüküm giyen son mahkumun da Londra’daki Wandsworth Hapishanesi’nden "yanlışlıkla serbest bırakıldığı" ortaya çıktı.

İngiltere’de cezaevi sistemi ikinci kez karıştı. Londra’nın güneyindeki Wandsworth Hapishanesi’nde, 24 yaşındaki Cezayirli bir mahkumun yanlışlıkla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Hırsızlık ve taciz suçlarından hapis cezası alan mahkum için ülke genelinde arama başlatıldı.

NASIL BIRAKILDI?

Savcılığa göre olay, göçmen cinsel suçlu Hadush Kebatu’nun Chelmsford Cezaevi’nden yanlışlıkla salıverilmesinden sadece beş gün sonra yaşandı. 

Polis, 29 Ekim’de gerçekleşen hatadan 4 Kasım’da haberdar edildi. 

Londra Metropolitan Polisi, “Mahkumu bulmak ve yeniden gözaltına almak için acil soruşturma yürütülüyor.” açıklamasını yaptı.

HÜKÜMET ZOR DURUMDA

Olay, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy’nin "yanlış tahliyelere karşı kontroller sıkılaştırılacak" sözünden sadece iki gün sonra meydana geldi. Muhalefet, hükümeti “adalet sistemindeki çöküşü gizlemeye çalışmakla” suçladı.

Hükümet raporlarına göre, yanlışlıkla serbest bırakılan mahkum sayısı son bir yılda iki kattan fazla artarak 115’ten 262’ye yükseldi. 

Kamuoyunda "hapishane kaosu tartışmaları yeniden alevlendi.

Kaynak: Dış Haberler

