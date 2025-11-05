Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bilim kurgu gerçek oldu: Çinli astronotlar uzayda et pişirdi

Bilim kurgu gerçek oldu: Çinli astronotlar uzayda et pişirdi

Güncelleme:
Bilim kurgu gerçek oldu: Çinli astronotlar uzayda et pişirdi
Dünya Haberleri

Çin, uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti. Tiengong Uzay İstasyonu’ndaki taykonot ekibi, uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi. Çin Astronot Merkezi’nin paylaştığı görüntüler, mikro yerçekiminde kurulan özel fırında tavuk kanatlarının ve bifteğin nasıl hazırlandığını gösterdi.

Uzayda ilk barbekü dönemi başladı. Çinli taykonotlar, Tiengong Uzay İstasyonu’nda mikro yerçekimi ortamında et ve tavuk pişirerek tarihe geçti. Çin Astronot Merkezi’nin paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı.

Çin Astronot Merkezi’nin paylaştığı görüntülerde, taykonotların yörüngede kurulan özel fırında tavuk kanadı ve et hazırladığı anlar yer aldı.

Bilim kurgu gerçek oldu: Çinli astronotlar uzayda et pişirdi - 1. Resim

UZAYDA İLK "BARBEKÜ" DENEYİMİ

Global Times’ın haberine göre, Şıncou-20 ve Şıncou-21 görevleriyle istasyona ulaşan mürettebat, mikro yerçekimi ortamına uygun yeni fırını ilk kez kullandı. 

Dumansız pişirme özelliğine sahip cihaz, taykonotların hayat kalitesini artırmak için tasarlandı. 

Yörüngedeki yiyecek çeşitliliği 190’ı geçti. Artık taze sebze, kek ve et gibi ürünlerin de hazırlanabildiğini görüldü.

Bilim kurgu gerçek oldu: Çinli astronotlar uzayda et pişirdi - 2. Resim

28 DAKİKADA TAVUK KANADI

Fırında tavuk kanatları 28 dakikada pişirildi. Çin’in devlet medyası, Şıncou-20 Komutanı Chen Dong için biberli bifteğin de hazırlandığını aktardı. 

ISS'Yİ GERİDE BIRAKTI

Global Times, bu gelişmeyi 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kurabiye pişiren NASA astronotlarıyla karşılaştırdı. 

Çin’in yeni fırını, geçici Amerikan sisteminden farklı olarak kalıcı şekilde Tiengong’a entegre edildi ve 500 pişirme döngüsü için onaylandı.

