Fransa’da dehşet! Sürücü aracını yayaların üzerine sürdü
Dünya Haberleri / Dış Haberler
Güncelleme:
Fransa’nın batısındaki Oleron Adası’nda bir sürücü, aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Savcılık, 35 yaşındaki saldırganın 10 kişiyi yaraladığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.
ARACINI "KASTEN" YAYALARA SÜRDÜ
Bordeaux Savcısı Arnaud Laraize, Oleron sakini olan sürücünün ana yolda “kasten birkaç yayaya ve bisikletliye çarptığını” aktardı.
Polis, saldırganı olay yerinde yakalayarak “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Olay Dolus d’Oleron ve Saint-Pierre d’Oleron kasabalarını birbirine bağlayan ana yolda meydana geldi.
Saldırganın birkaç kilometre boyunca yayalara çarpmayı sürdürdüğü belirlendi. Dolus d’Oleron Belediye Başkanı, şüphelinin kasabada yaşadığını söyledi.
