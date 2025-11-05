Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa’da dehşet! Sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

Fransa’da dehşet! Sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Fransa’da dehşet! Sürücü aracını yayaların üzerine sürdü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa’nın batısındaki Oleron Adası’nda bir sürücü, aracını kasıtlı olarak yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Savcılığa göre, 35 yaşındaki saldırganın 10 kişiyi yaraladığı, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğu paylaşıldı

Fransa’nın batısındaki Oleron Adası’nda bir sürücü, aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Savcılık, 35 yaşındaki saldırganın 10 kişiyi yaraladığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

ARACINI "KASTEN" YAYALARA SÜRDÜ

Bordeaux Savcısı Arnaud Laraize, Oleron sakini olan sürücünün ana yolda “kasten birkaç yayaya ve bisikletliye çarptığını” aktardı.

Fransa’da dehşet! Sürücü aracını yayaların üzerine sürdü - 1. Resim

Polis, saldırganı olay yerinde yakalayarak “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı. 

Olay Dolus d’Oleron ve Saint-Pierre d’Oleron kasabalarını birbirine bağlayan ana yolda meydana geldi.

Saldırganın birkaç kilometre boyunca yayalara çarpmayı sürdürdüğü belirlendi. Dolus d’Oleron Belediye Başkanı, şüphelinin kasabada yaşadığını söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Bakan Fidan: Türkiye, AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail yasa büründü! Mamdani’nin zaferinden dolayı "kaybettik" dediler - Dünyaİsrail yasa büründü!Devlet Başkanı sokakta tacize uğradı! Meksika karıştı - DünyaDevlet Başkanı sokakta tacize uğradı! Ülke karıştıYouTube’dan büyük skandal! İsrail’i eleştiren videolar tek tek silindi - DünyaYouTube Gazze’de soykırımın ortağı oldu!İran'ı karıştıran düğün: Hamaney'in danışmanı Şemhani'nin skandal videosu tartışmaları nasıl alevlendirdi - Dünyaİran'ı karıştıran düğün! Skandal video tartışmaları alevlendirdiBAE’nin gizli yazılımı Çin ordusuna mı ulaştı? ABD soruşturma başlattı - DünyaBAE’nin gizli yazılımı Çin ordusuna mı ulaştı?Trump’tan Şara’ya büyük jest: Suriye’ye yaptırım muafiyeti tasarısı BM’de - DünyaTrump’tan Şara’ya büyük jest!
Sonraki Haber Yükleniyor...