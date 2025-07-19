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ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! 31'den fazla yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bir aracın Santa Monica Bulvarı’nda kalabalığın arasına girmesi sonucu en az 31 kişi yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Santa Monica Bulvarı’nda bir aracın kalabalığa dalması sonucu en az 31 kişi yaralandı. Beş kişinin hayati tehlikesi sürerken, olay yerinde kaos yaşandı.

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! 31'den fazla yaralı var - 1. Resim

GECE SAATLERİNDE FACİAYA YOL AÇTI

Olay, Doğu Hollywood’daki Santa Monica Bulvarı ile Vermont Caddesi'nin kesişiminde, yerel saatle gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarına göre, bilincini kaybettiği bildirilen sürücü, önce bir taco arabasına ardından da gece kulübü önünde bekleyen kalabalığa çarptı.

Los Angeles İtfaiyesi Yüzbaşısı Adam Van Gerpen, olayda 31 kişinin yaralandığını, beşinin durumunun kritik, sekiz ila on kişinin ağır, bir düzineye yakın kişinin ise hafif şekilde yaralı olduğunu açıkladı.

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! 31'den fazla yaralı var - 2. Resim

OLAY YERİNDE ŞOK GÖRÜNTÜLER

The Vermont Hollywood adlı etkinlik mekânının önünde yaşanan olay sonrası yayılan görüntülerde, kaldırımda parçalanmış gri bir araç ile yerde yatan yaralılar yer aldı. Bazı yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından ilk yardım görürken, sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi.

Olay sırasında mekânda "Trapeton" adlı bir müzik etkinliğinin düzenlendiği öğrenildi.

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! 31'den fazla yaralı var - 3. Resim

"ATEŞ AÇILDI"

Citizen.com uygulamasında yer alan ve henüz doğrulanmamış görgü tanığı raporlarına göre, araç kalabalığa çarpmadan önce bölgede 15 kişinin karıştığı bir kavga yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu öne sürüldü.

Polis yetkilileri, bu bilgiler ışığında bölgeye ek ekip sevk ederek çevredeki yolları trafiğe kapattı. Olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Dış Haberler
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